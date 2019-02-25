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Hitler’den emekli maaşı alan 22 kişi tespit edildi

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İkinci Dünya Savaşı'ndan Belçika’yı işgal eden Almanya Şansölyesi Adolf Hitler’in Almanya’yla iş birliği yapan Belçikalılara emekli maaşı bağlattığı belirlendi.
Hitler’den emekli maaşı alan 22 kişi tespit edildi

Belçika Parlamentosu günümüzde hala 22 Belçikalının Hitler’den emekli maaşı aldığını ortaya çıkardı.

 

İkinci Dünya Savaşı sırasında, Belçika’yı işgal eden Eski Almanya Şansölyesi Adolf Hitler, kendisine sadık ve itaatkâr olan Belçikalılara ek bir emekli maaşı sözü vermişti. Belçika Parlamentosu, günümüzde 22 Belçikalının hala Almanya’dan “sadakat ve itaat” emekli maaşı aldığı ortaya çıktı. Belçika hükümetinin, Alman makamlarından emekli maaşı alanların listesini talep edeceği açıklandı. 

HAPİSTE YATANLAR DAHA FAZLA MAAŞ ALIYOR

İkinci Dünya Savaşından sonra yaklaşık 80 bin kişi Belçika mahkemelerince, düşmanla işbirliğinden suçlu bulunmuştu. Ancak cezaevinde yatanların bazılarının Adolf Hitler tarafından imzalanan kararnamelerden faydalanarak cezaevinde kaldıkları süre oranınca Almanya’dan ek emekli maaşı aldığı ortaya çıktı. Savaş sırasında da Almanya’da çalışmak zorunda kalan Belçikalılara Almanya, tazminat ödemişti.

“MAAŞLAR KESİLMELİDİR”

Hitler tarafından emekli maaşı alan 22 Belçika’nın kimliğini öğrenebilmek için Belçika hükumeti, diplomatik girişiminde bulunacak. DéFi Partisi Genel Başkanı Olivier Maingain'in, “Belçika hükümeti, bütün işbirlikçilerin isim listesini talep etmelidir. Emekli aylığının ödemesi sona ermelidir” ifadelerini kullandı. 

Öte yandan, savaştan sonra Almanya’nın, emekli maaşı alanların listesini Belçika’yla paylaşmayı reddettiği öğrenildi.

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