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Hitler'in "saati" açık artırmayla 1,1 milyon dolara satıldı

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Nazi lideri Adolf Hitler’e ait olduğu tahmin edilen saat, ABD’de bir müzayedede 1,1 milyon dolara satıldı.
Hitler'in "saati" açık artırmayla 1,1 milyon dolara satıldı

Independent gazetesinin haberine göre, saat, ABD'nin Maryland eyaletine bağlı Chesapeake City'deki Alexander Tarihi Müzayede Evi'nde satışa çıkarıldı.

Hitler’e 1933’te doğum günü hediyesi olarak verildiği düşünülen saat açık artırmayla 1,1 milyon dolara alıcı buldu.

Müzayede evine göre, Fransız askerleri saati 1945’te Hitler’in Bavyera Alpleri’ndeki evi Berghof’tan "hatıra" olarak aldı.

Üzerinde gamalı haç (svastika) ve AH baş harflerinin yazılı olduğu saatin Huber marka olduğu bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan, açık artırma öncesi Yahudi liderler ilgili müzayede evini kınadı.

34 Yahudi liderin yazdığı açık mektupta, saatin satışı "tiksindirici" olarak nitelendirildi ve Nazi eşyalarının müzayededen kaldırılması istendi.

Daha önce, Nazilere ait çok sayıda parçayı satışa çıkaran müzayede evi, tarihi korumayı amaçladığını açıkladı.

Hitler'in Münih'teki evinde bulunan, kendisine ait "Kavgam" kitabının kopyası, geçen yıl Alexander Tarihi Müzayede Evi'nde 20 bin 655 dolara satılmıştı.

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