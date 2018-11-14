Hitler'in Yahudi kızla çekilmiş imzalı fotoğrafı açık artırmaya çıkıyor

İlk bakışta bir adamın bir kız çocuğuna sarıldığı bu kare, sevgi dolu bir anı gösteren normal bir fotoğraf gibi görünebilir.

Ama yakından bakınca fotoğraf, görüntünün aksine, karanlık bir hikayeyi saklıyor; fotoğraftaki adam 6 milyon Yahudi'nin ölümünden sorumlu Adolf Hitler, kız çocuğu ise Yahudi bir aileden geliyor.

Hitler'i Rosa Bernile Nienau ile gösteren 1933'ten kalma imzalı bu fotoğraf, ABD'de açık artırmada satılıyor.

Maryland eyaletindeki Alexander Tarihi Müzayede Evi, fotoğrafçı Heinrich Hoffman'ın çektiği fotoğrafın yaklaşık 10 bin dolara satılacağını tahmin ediyor.

Hitler, Rosa ile fotoğrafın çekildiği günden sonra arkadaş olmuş ancak fotoğrafın çekildiği tarihten 5 yıl sonra yanındaki yetkililerin müdahale etmesiyle, kızla iletişimi kesmişti.

Ama yakından bakınca fotoğraf, görüntünün aksine, karanlık bir hikayeyi saklıyor; fotoğraftaki adam 6 milyon Yahudi'nin ölümünden sorumlu Adolf Hitler, kız çocuğu ise Yahudi bir aileden geliyor.

Hitler'i Rosa Bernile Nienau ile gösteren 1933'ten kalma imzalı bu fotoğraf, ABD'de açık artırmada satılıyor.

Maryland eyaletindeki Alexander Tarihi Müzayede Evi, fotoğrafçı Heinrich Hoffman'ın çektiği fotoğrafın yaklaşık 10 bin dolara satılacağını tahmin ediyor.

Hitler, Rosa ile fotoğrafın çekildiği günden sonra arkadaş olmuş ancak fotoğrafın çekildiği tarihten 5 yıl sonra yanındaki yetkililerin müdahale etmesiyle, kızla iletişimi kesmişti.

Bu durumsa Hitler'in o dönemde Rosa ile arkadaşlık yapmasını engellemiyor, hatta küçük kıza imzalı bu fotoğrafı gönderiyor.

Fotoğrafta "Sevgili Rosa Nienau Adolf Hitler Münih, 16 Haziran 1933" yazıyor.

Rosa'nın daha sonra siyah beyaz fotoğrafın arkasına çiçekler çizdiği görülüyor.

En az 17 kere yazışıyorlar

Rosa'nın 1935-1938 yılları arasında Hitler ve yardımcısı Wilhelm Bruckner'la en az 17 kez daha yazıştığı biliniyor.

Bu tarihten sonra ise Nazi liderin özel sekreteri Martin Bormann, Rosa'nın annesine ulaşarak Hitler ile iletişimi kesmeleri emrini veriyor.

Hitler'in bu kare dahil birçok fotoğrafını çekmiş olan Hoffman ise Hitler'in bu emre "umursamaz" yaklaştığını belirtiyor.

Hoffman "Hitler Benim Arkadaşımdı" kitabında Hitler'in "Her keyfimi mahvetmekte çok yetenekli insanlar var" dediğini aktarıyor.

Hoffman'ın 1955'te yayımlanan kitabında Hitler ve Rosa'nın bir başka fotoğrafı da yer alıyor ve fotoğrafın altında "Hitler'in bir tanesi - onu Berghof'ta görmek, bir işgüzarın Rosa'nın ari ırktan olmadığını keşfetmesine kadar, Hitler'e büyük keyif veriyordu" yazıyor.

Hitler ile Rosa'nın iletişiminin kesilmesinden bir yıl sonra İkinci Dünya Savaşı başladı. 6 yıl süren savaşta 6 milyon Yahudi öldü.

Savaş sırasında ölenlerden biri de Rosa'ydı. Rosa 1943 yılında, 17 yaşındayken Münih'te bir hastanede çocuk felcinden hayatını kaybetti.