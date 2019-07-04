  • BIST 98.783
  • Altın 254,805
  • Dolar 5,5975
  • Euro 6,3174
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 33 °C
SON DAKİKAErdoğan’dan, Japon modeli ‘kadınlara mahsus üniversite’ için YÖK’e talimat

HIV virüsü tarih mi oluyor?

» »
Araştırmacılar, hayvanların genlerine bulaşan HIV virüsünü yok edebilen bir yol buldu. Bu yöntem ile AIDS hastalığına neden olan HIV virüsü tarihe karışabilir.
HIV virüsü tarih mi oluyor?

Temple Üniversitesi Tıp Fakültesi NeuroAIDS Merkezi'nden bilim insanları 29 farenin kullanıldığı araştırmada bazılarına virüsü düşük seviyelere indiren ARV tedavisi ile gen değiştirme tekniği uygulayarak HIV virüsünü etkilenmiş hücreleri yok etmeyi başardılar. Farklı deneyler sonucunda bilim insanları, hayvanların yüzde 30'unda hiçbir virüsün kalmadığını açıkladı.

 

NeuorAIDS merkezi direktörü ve çalışmayı kaleme alanlardan Kamel Khalili, Time dergisine yaptığı açıklamada, bu deneyin kendi bilgisine göre HIV virüsünün ilk kez tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu ortaya koymada bir ilk adım olduğunu söyledi.

Araştırmacılar deney sırasında ilk olarak 'LASER ART' olarak adlandırılan yöntemle kanda sürekli bölünmeyle çoğalan virüsü azaltmayı başardı.

İkinci adım olarak da gen değiştirme tekniği olarak bilinen 'CRISPR' yöntemiyle HIV virüsünü, virüslü genlerden bulaşmış olan dolaşım halindeki hücrelerden temizlediler.

GENLERDEN YOK EDİLDİ

CRISPR yöntemi tek başına kullanıldığında yeterli olmadığı ve HIV virüsünün bölünerek çoğaldığında bu yöntemle değiştirmenin mümkün olmadığı belirtiliyor. Dolayısıyla sadece CRISPR veya sadece LASER ART tedavisi alan farelerde HIV virüsünün 5 ile 8 hafta içerisinde tekrarladığı ancak her iki tedavi uygulandığında bu virüsün hayvan genlerinden yok edildiği belirlendi.

 

Khalili, bu deneyin sonuçlarıyla teknoloji ve geliştirdikleri yöntemi kullanarak HIV virüsünü temizleme veya yok etmeyi başarabileceklerini söyledi.

Çalışmaya önderlik eden bir diğer isim Howard Gendelman ise, bu yeni yöntemin insan dışı primatlar üzerinde de deneneceğini ve muhtemelen yıl içerisinde insan üzerinde denenmesinin yolunun açık olduğunu söyledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Artık tek çare terlik mi? Bilim insanları, "Hamam böceklerini öldürmek imkansızlaşıyor" açıklaması yaptı03 Temmuz 2019 Çarşamba 15:48
  • “Kanser Hastalarının Yüzü Yüreği Gülsün” etkinliğinin üçüncüsü cuma günü03 Temmuz 2019 Çarşamba 13:45
  • Safra kesesinden 450 taş çıktı03 Temmuz 2019 Çarşamba 12:10
  • Nasır nasıl tedavi edilir? (Uzman uyarısı: Nasırı kesinlikle yakmayın)02 Temmuz 2019 Salı 20:00
  • Arı - böcek sivrisinek sokmalarına karşı alınması gereken 10 önlem02 Temmuz 2019 Salı 19:00
  • Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu tarafından “Bağımlılıkla Mücadelede Medya ve İletişimin Rolü” çalıştayı02 Temmuz 2019 Salı 17:03
  • Bakan Pilli: Bağımlılıkla mücadele ve rehabilitasyon merkezinin askıya alındığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır02 Temmuz 2019 Salı 12:54
  • Nörolog Mehmet Yavuz: Düzenli çikolata yiyenler bir yıl fazla yaşıyor01 Temmuz 2019 Pazartesi 22:00
  • Apandist neden patlar?01 Temmuz 2019 Pazartesi 21:30
  • Denizden ya da havuzdan çıkarken kulağınızı ıslak bırakmayın01 Temmuz 2019 Pazartesi 21:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti