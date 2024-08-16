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Hıyar ve börülcede limit üstü ya da tavsiye dışı koruma ürünü

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Yerli salatalık ve börülceyle ithal dereotu, elma, üzüm ve armutta de limit üstü ya da tavsiye dışı bitki koruma ürünü saptandı.
Hıyar ve börülcede limit üstü ya da tavsiye dışı koruma ürünü

Tarım Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9-15 Ağustos tarihleri arasında ithal ve yerli ürünlerden alınan numuneler, Devlet Laboratuvarı'nda yapılan analizler sonucunda Avrupa Birliği pestisit limitlerine göre değerlendirildi.


Açıklamada, ithal ürünlerden alınan 63 numunenin 59’unun temiz çıktığı, limit üstü bitki koruma ürünü içeren 4 numuneye rastlandığı kaydedildi. SVS Tic. Ltd. ait dereotunda limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha edildi. SVS Tic. Ltd. ait üzüm yalova incisi ve armut S.M de limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler firmanın isteği üzerine menşeine geri verilecek. REE Cahide Kılıç’a ait elma golden da limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade veya imha edilecek.

Yerli ürünlerden alınan 12 numunenin 10’u temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1, tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 1 numuneye rastlandı. Güzelyurt sakini İlker Koryürek’e ait hıyarda limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu. Tepebaşı köyü sakini Yusuf Duman’a ait börülcede tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün imhasına karar verildi.

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