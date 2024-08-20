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Hız, alkol, telefon... 1840 sürücü kontrol edildi: 51 araç trafikten men

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Trafik ekipleri tarafından dün ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 1840 araç sürücüsü kontrol edildi.
Hız, alkol, telefon... 1840 sürücü kontrol edildi: 51 araç trafikten men

Polisten verilen bilgiye göre, çeşitli trafik suçlarından toplam 408 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 51 araç ise trafikten men edildi.

Rapor edilen trafik suçları ise; 176’sı yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 8’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 43’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 14’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 39’u seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 6’sı sigortasız araç kullanmak, 24’ü trafik ışıklarına uymamak ve 97’si diğer trafik suçlarından oluşuyor.

 

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