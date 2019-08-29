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Hız rekoru kırmaya çalışırken hayatını kaybetti

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Ünlü yarışçı Jessi Combs, karada hız rekorunu kırmaya çalışırken kaza yaptı ve olay yerine hayatını kaybetti.
Hız rekoru kırmaya çalışırken hayatını kaybetti

39 yaşındaki ABD’li yarışçı ve televizyon ünlüsü Jessi Combs, karada hız rekorunu kırmaya çalışırken yaptığı kaza sonucu yaşamını yitirdi.

 

Jessi Combs, 39 yaşındaydı ve '4 teker üzerindeki en hızlı kadın' olarak biliniyordu.

Oregon eyaletindeki Alvord Çölü’nde meydana gelen kaza sonrası olay yerine sevk edilen acil durum ekipleri, Combs’un kaza yerinde yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Combs, 2013’te 640 kilometre olarak belirlediği hız rekorunu kırmaya çalışıyordu.

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