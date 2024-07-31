Hız tespit kameralarını boyadılar

Limasol polisinin, bölgedeki hız tespit kameralarını sprey boyayla boyayan maskeli kişileri aradığı belirtildi.

Alithia gazetesi de, Limasol’daki sabit kameraları boyayan kişilerin, bölgede dolaşan bir kişi tarafından cep telefonu kaydına alındığını bunun üzerine polisin olayla ilgili araştırma başlattığını yazdı.

Polisin, bölgedeki kapalı devre kameralardan aldığı görüntüleri incelediğini yazan gazete olay sırasında, bir futbol takım taraftarlarının yürüyüşünün bulunduğunu, bu nedenle olayın vandallık ya da taraftar yürüyüşüyle alakası olup olmadığının araştırıldığını belirtti.