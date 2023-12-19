  • BIST 7698.77
  • Altın 1894.976
  • Dolar 29.0833
  • Euro 31.8477
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAİsrail'in Gazze saldırılarına karşı Batı'dan eleştiriler ve 'sürdürülebilir ateşkes' çağrıları artıyor

Hız Tespit Kameralarıyla İlgili Açıklama: Cezaların Dağıtımı İçin 2024 Bütçesiyle İhale Yapılacak

» »
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'ndan Hız Tespit Kameralarıyla İlgili Açıklama: İhale Süreci 2024 Bütçesiyle Başlayacak
Hız Tespit Kameralarıyla İlgili Açıklama: Cezaların Dağıtımı İçin 2024 Bütçesiyle İhale Yapılacak

Hız tespit kameraları ile ilgili basın ve Meclis kürsüsünden ortaya atılan iddialar karşısında aşağıdaki açıklama gerekli görülmüştür:

Hız tespit kameralarına ait cezalar, her yıl yapılan ihale sonucu belirlenen kurye aracılığı ile dağıtılmaktadır. Hız tespit kameralarına ait cezaların dağıtımı ile ilgili ihale, kaynak yetersizliği nedeniyle geçtiğimiz yıl yapılamamıştır. Bu yıl gerekli kaynak bulunmuş, olup 2024 bütçesinin yürürlüğe girmesiyle birlikte cezalarının dağıtımı için ihaleye çıkılacaktır.

Yeni cihaz alımıyla ilgili ne bir ihale kararı, ne bir Bakanlar Kurulu kararı ne de Bakanlığımızda yürürlükte olan herhangi bir sözleşme bulunmamaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan 2023 Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolü’nde yer alan ve bu çerçevede K.K.T.C. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında; hız tespit kameraları, ağır vasıtalar hareket halindeyken ağırlık ölçümü yapabilecek kantar sistemleri ve akıllı trafik sistemleri ile ilgili çalışmalar başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Meclis Başkanlığı: O ifadeler Töre’ye ait değil19 Aralık 2023 Salı 12:30
  • TDP'de yeni döneme doğru, 2 milletvekili ve önemli katılımlar olması bekleniyor...19 Aralık 2023 Salı 12:03
  • Avrupa Üniversitelerinden Evkaf’ın Yayınlarına Büyük İlgi19 Aralık 2023 Salı 11:39
  • Çatalköy bölgesinde 3 saatlik elektrik kesintisi olacak19 Aralık 2023 Salı 10:21
  • Türkiye ve KKTC'den denizde ortak eğitim!19 Aralık 2023 Salı 10:20
  • Başbakan Üstel: Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Yılmaz’a en içten teşekkürlerimi sunarım18 Aralık 2023 Pazartesi 16:33
  • Ercan hırsızları Cezaevi'ne gönderildi...18 Aralık 2023 Pazartesi 15:52
  • Uyuşturucuyu tanımadığı bir şahıstan almış!18 Aralık 2023 Pazartesi 15:33
  • Meteoroloji gün verdi... Yağmurlu hava geliyor18 Aralık 2023 Pazartesi 15:21
  • KTTB, sineklerle mücadelede ilaç kullanımı konusunda uyardı18 Aralık 2023 Pazartesi 15:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti