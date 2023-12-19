Hız Tespit Kameralarıyla İlgili Açıklama: Cezaların Dağıtımı İçin 2024 Bütçesiyle İhale Yapılacak

Hız tespit kameraları ile ilgili basın ve Meclis kürsüsünden ortaya atılan iddialar karşısında aşağıdaki açıklama gerekli görülmüştür:

Hız tespit kameralarına ait cezalar, her yıl yapılan ihale sonucu belirlenen kurye aracılığı ile dağıtılmaktadır. Hız tespit kameralarına ait cezaların dağıtımı ile ilgili ihale, kaynak yetersizliği nedeniyle geçtiğimiz yıl yapılamamıştır. Bu yıl gerekli kaynak bulunmuş, olup 2024 bütçesinin yürürlüğe girmesiyle birlikte cezalarının dağıtımı için ihaleye çıkılacaktır.

Yeni cihaz alımıyla ilgili ne bir ihale kararı, ne bir Bakanlar Kurulu kararı ne de Bakanlığımızda yürürlükte olan herhangi bir sözleşme bulunmamaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan 2023 Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolü’nde yer alan ve bu çerçevede K.K.T.C. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında; hız tespit kameraları, ağır vasıtalar hareket halindeyken ağırlık ölçümü yapabilecek kantar sistemleri ve akıllı trafik sistemleri ile ilgili çalışmalar başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı