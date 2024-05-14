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Hız tespit kamerası cezalarının tebliği için ihaleye çıkıldı

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Trafik Dairesi Müdürlüğü, Şubat 2023’ten bu yana dağıtılamayan hız tespit kamerası ceza bildirim formlarının tebliğ edilebilmesi amacıyla ihaleye çıktı.
Hız tespit kamerası cezalarının tebliği için ihaleye çıkıldı

Trafik Dairesi Müdürü Ahmet Aydın, ülkede bulunan hız tespit kameralarından elde edilen ceza bildirim formlarının dağıtılması için kaynak yetersizliğinden dolayı 2023 yılında ihaleye çıkılamadığını belirterek, hız ihlali yapan kişilere bir süredir ceza tebligatlarının yapılamadığını söyledi.

Konu hakkında TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan Aydın, ceza tebligatlarının yapılabilmesi için 2024 bütçesinde gerekli kaynağın ayrıldığını belirterek, ceza dağıtımıyla ilgili ihale dosyasının Merkezi İhale Komisyonu’na gönderildiğini kaydetti.

Aydın, ihalenin haziran ayı ortasına kadar sonuçlanmasının beklendiğini ifade ederek, ihale şartnamesinin Trafik Dairesi Müdürlüğü’nden temin edilebileceğini ekledi.  

 

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