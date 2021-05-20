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Hız Tespiti Yapan Mobil Polis Arabaları Devreye Giriyor!

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     Anayollarda devriye yapacak olan beş polis aracına, mobil hız tespit radar cihazı monte edilerek anayollarda seyir halindeki araçların sürat limitlerine uyup uymadıkları denetlenecek.
Hız Tespiti Yapan Mobil Polis Arabaları Devreye Giriyor!

SÜRAT TESPİTİ YAPAN MOBİL POLİS ARAÇALARI YOLLARDA

     Anayollarda devriye yapacak olan beş polis aracına, mobil hız tespit radar cihazı monte edilerek anayollarda seyir halindeki araçların sürat limitlerine uyup uymadıkları denetlenecek.

 

     Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele olmak üzere beş ayrı ilçede söz konusu sitem ile donatılmış araçlar şu anda test amaçlı kayıt yapmakta olup, 01 Haziran 2021 tarihinden itibaren ülke genelinde, genellikle trafiğin yoğun olduğu anayollarda sürat denetimlerine başlayarak sürat limitlerini aştığı tespit edilen araç sürücüleri aleyhinde cezai işleme gidilecektir.

 

     Söz konusu araçlar seyir halinde iken; sürat limitini aşarak hem kendisini gelip geçen araçları, hem de sabit olarak durduğu yerde, yine sürat limitini aşan araçların fotoğraflarını çekmek suretiyle tespit yapma özelliğine sahiptir.

 

     Bu uygulamadaki amaç; öncelikle sürücülerin trafikte sürat limitlerine uymalarını alışkanlık haline getirilmesini sağlamanın yanı sıra, ülkemizde meydana gelen trafik kazalarının sebepleri arasında birinci sırada yer alan süratli araç kullanmayı denetim altına almaktır

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