Hızal: “Bilim Kurulu toplantısında niye tutanak tutulmadı?”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Halil Hızal, Bilim Kurulu toplantısında neden tutanak tutulmadığının açıklanmasını istedi.

Hızal yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun dün gerçekleştirilen toplantısı sonrasında Bakanlık tarafından yapılan açıklamanın bazı kurul üyeleri tarafından yalanlandığını belirterek “Dünkü toplantıda Bakanlığın açıkladığı gibi bir karar alınmadıysa kamuoyuna niye yanlış bilgi verilmektedir, bu şekilde bir açıklama yapılmasının nedeni nedir? diye sordu.

Üyelerin, toplantıda tutanak tutulması önerisinin kabul görmediğini ve resmi tutanak tutulmadığını ileri süren Hızal, “Bakanlık, bu kadar önemli bir konunun görüşüleceği toplantıda niye ısrarla tutanak tutulmasını kabul etmemiştir. Bakanlığın tutanak tutmaktan kaçınması ve toplantı sonrasında bazı üyelerin ‘Bakanlık açıklaması gerçekleri yansıtmıyor’ açıklaması kuşkuları artırdığı gibi, birçok soru işaretini de beraberinde getirmiştir” dedi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada “Karşılıklı geçişler için henüz erken olduğu ve geçişler başlayıncaya kadar Güney’e geçen işçilerin KKTC’ye geçmeleri durumunda karantinaya alınmaları yönünde” karar alındığı belirtilirken, toplantıya katılan Dr. Bülent Dizdarlı ve Dr. Yeşim Örek Gümüşdağ tarafından yapılan açıklamada ise; Her geçişte semptom taraması (ateş bakılması), İlk geçiş esnasında 72 saatlik PCR test sonucu negatif olması, Hazırlanan onay formunu imzalaması (evden işe gidiş ve kalabalık topluluklara katılmaması hakkında) ve Telefona yüklenecek aplikasyon ile temaslı takibinin izlenebilir olması koşullarının sağlanması durumunda sınır kapılarından geçişlerin kademeli olarak başlamasında tüm komite üyelerinin hem fikir olduğu belirtildiğini anımsatan Hızal, toplantıya katılan diğer üyelerin de görüşlerini açıklayarak toplumu bilgilendirmesi gerektiğini vurguladı.

Bu konuyu açıklığa kavuşturarak kamuoyuna doğru bilgi vermenin Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin görev ve sorumluluğu olduğunu belirten Hızal, “Sn. Pilli önce toplantıda niye tutanak tutulmadığını ardından da dünkü toplantıda fikir birliğine varılan konuları açık ve şeffaf bir şekilde açıklamalıdır” dedi.

Pandemi süresince olduğu gibi geçişlerle ilgili de en başından beri bilim doğrultusunda hareket edilmesi gerektiğini dile getirdiklerini ancak yol gösterici olması gereken kurullar adına yapılan açıklamaların da sorgulanır olmaması gerektiğini kaydeden Hızal, bunun hem orada görev yapan kişilere, hem de topluma karşı büyük bir yanlış olacağı uyarısında bulundu.