Hızal: “Çok Seslilik, İfade Özgürlüğü Kısıtlanmamalı”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Dr. Halil Hızal, 2013 yılından itibaren yayında olan Diyalog TV’nin uydu yayınlarının, Türkiye Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun kararı ile durdurulmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Hızal, Diyalog Tv’nin medya alanında yerinin, yayın politikasının, duruşunun eleştirilebileceğini, beğenilmeyebileceğini ancak Türkiye’deki bir kurul tarafından kapatılmasının da kimse tarafından kabul edilemeyeceğini belirtti.

“Çok seslilik, ifade özgürlüğü asla kısıtlanmamalı” diyen Hızal, “Bağımlılık artıkça bu tür (olumsuz) gelişmeler de maalesef artar ve bu da en çok ‘bağımsızlık’ olgusunu hem zedeler, hem de sorgulatır” dedi.