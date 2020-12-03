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Hızal: “Farkındalık Arttıkça Sorunlar Azalacaktır”

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Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Halil Hızal, ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ nedeniyle mesaj yayımladı
Hızal: “Farkındalık Arttıkça Sorunlar Azalacaktır”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Halil Hızal, özel gereksinimli bireylerin sosyal, kültürel ve siyasal anlamda yaşadıkları sorunlara ve haklarına yönelik farkındalığın tek bir günle sınırlı kalmayarak, devletin her organının yılın her günü aynı hassasiyet ve duyarlılığı sergilemesi gerektiğine vurgu yaptı.  

Özel gereksinimli bireylerin yaşadığı sorunlar ve hakları ile ilgili toplumsal farkındalık ve duyarlılık yaratmak için belirlenen ‘3 Aralık Dünya Engellilerle Dayanışma Günü’ nedeniyle mesaj yayımlayan Hızal, farkındalığın artması ile sorunların azalacağına inanç belirterek, böylesi günlerin de bu farkındalığın artmasına katkı anlamında değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Ülkemizde yaşayan özel gereksinimli bireylerin yaşadıkları sorunların ortada olduğunu belirterek, atılan olumlu adımların ve geçmişe göre kıyaslandığında engellilerin sorunlarıyla ilgili farkındalığın artmasına rağmen bu alanda daha gidilecek çok yolun olduğunu ifade eden Hızal, başta eğitim, ulaşım ve erişim konularındaki aksaklıkların giderilmesi ve bu konularda gereken düzenlemelerin yapılmasındaki ivediliğin önemini vurguladı. Hızal, bu bağlamda 2018 yılında kurulan ‘Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu’nun yaptığı çalışmaların artırılması ve bir türlü hayata geçirilemeyen Engelsiz Yaşam Evi’nin de tamamlanarak bir an önce hizmet vermeye başlaması gerektiğini kaydetti.

Engellilerin sorunlarının giderilmesine yönelik yerel yönetimlere de büyük görev düştüğünü, bu doğrultuda icraat yapan, çalışma yürüten tüm belediye başkan ve yönetimlerini selamladıklarını belirten Hızal, özellikle son yıllarda özel gereksinimli bireylere yönelik çalışmaları ile dikkat çeken Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından bugün açılışı gerçekleştirilecek olan ve özellikle okula gidemeyen özel gereksinimli bireylere hizmet verecek olan ‘Yeni Dünya Engelsiz Aktivite Merkezi’nin de önemli bir hizmet vereceğini kaydetti.  

BM Engelli Hakkı Sözleşmesinin 2010 yılında Meclis’ten geçmesine rağmen, bu sözleşmenin gereği olan yasal düzenlemeler ve uygulamalar noktasında eksiklikler olduğunu da belirten Hızal, bunları gidermenin devletin yükümlülüğünde olduğunu kaydetti.

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