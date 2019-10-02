  • BIST 104.093
  • Altın 274,125
  • Dolar 5,7489
  • Euro 6,2701
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Hızal: “Guterres’in izleyeceği tutum sürecin belirleyicisi olacak”

» »
Hızal: “Guterres’in izleyeceği tutum sürecin belirleyicisi olacak”
Hızal: “Guterres’in izleyeceği tutum sürecin belirleyicisi olacak”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Halil Hızal, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Guterres’in Kıbrıs konusu bağlamında izleyeceği tutumun; sürecin belirleyicisi olacağını belirterek, arzu ve beklentilerinin sürecin olumlu ve yapıcı bir zeminde ilerleyerek, federal çözüme giden yolun açılması olduğunu vurguladı.

BM Genel Sekreteri’nin New York’ta toplum liderleri ile ayrı ayrı yaptığı görüşmelerin ardından inisiyatif alma arzusunda olmasının olumlu olduğunu belirten Hızal, “Öyle anlaşılıyor ki Genel Sekreter’in Kıbrıs Geçici Özel Danışmanı Lute taraflarla kısa süre içerisinde yeniden görüşecek, ardından da Sn. Guterres en geç Kasım ayında 3’lü ya da 5’li toplantılar konusunda inisiyatif alacak” dedi.

3’lü ya da 5’li toplantıya kadar olan sürecin önemine dikkat çeken ve etkin katılım ile dönüşümlü başkanlığın tartışma konusu olmaktan çıkarılması gerektiğini kaydeden Hızal, BM Genel Sekreteri’nin bu konuda açık tavır alması gerektiğini kaydetti.

Hızal, Rum Lider Anastasiades’in tartışma konusu yapmaya çalıştığı olguların, yani kararlara etkin katılım ve dönüşümlü başkanlığın, üzerinde anlaşılan ve BM parametreleri haline gelen siyasi eşitliğin temel ilkelerinden olduğunu, dolayısı ile federal çözüm istencinden bahseden Anastasides’in yapması gerekenin BM tarafından da teyit edilen olguları tartışmak yerine, müzakerelerin başlaması yönünde söylediklerini artık eyleme dökmesi olduğunu kaydetti.

Referans kavramlarının geçmiş mutabakatlar, 11 Şubat belgesi ve 30 Haziran tarihli Guterres çerçevesinde şekillenmesinin ardından ucu açık olmayan doğru planlanmış bir müzakere sürecinin başlayabileceğini kaydeden Hızal, “Kıbrıs sorunu daha fazla çözümsüz kalmamalı. Bölgedeki gerilimin tüm taraflara zarar verdiği gerçeğinden hareketle adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm tüm tarafların yararına olacaktır” ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Vadili’de Mustafa Ağa anısına atış turnuvası01 Ekim 2019 Salı 17:47
  • HP Milletvekili Rogers: “HP siyasetin dilini değiştirdi”01 Ekim 2019 Salı 17:42
  • Tatar: Guterres Çerçevesi UBP'yi tatmin etmiyor01 Ekim 2019 Salı 16:30
  • Kırnı Piliçleri'ne bir uluslararası ödül daha01 Ekim 2019 Salı 16:13
  • İzcan: “BM Genel Sekreteri Guterres, 5’li uluslararası konferansı toplamalıdır”01 Ekim 2019 Salı 16:10
  • Hemşireler ve Ebeler Sendikası Meclis’e çağdaş bir sağlık sistemi ve yeni hastane çağrısında bulundu01 Ekim 2019 Salı 16:08
  • Kanser ilacı eksikliği hastaları tedirgin etti!01 Ekim 2019 Salı 15:40
  • Adanın birleşmesinin anahtarı kimdedir?01 Ekim 2019 Salı 15:35
  • Andaç son yolculuğuna uğurlandı01 Ekim 2019 Salı 14:37
  • Trafikte Güvenli Yaşam Derneği: “Trafik güvenliği sistemi oluşturulmadı”01 Ekim 2019 Salı 14:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti