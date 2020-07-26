  • BIST 1.192
  • Altın 418,635
  • Dolar 6,8450
  • Euro 7,9603
  • Lefkoşa 37 °C
  • Mağusa 38 °C
  • Girne 36 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 38 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 33 °C
SON DAKİKAToplam 1150 test yapıldı, pozitif vaka yok

Hızal: Her alanda toplum yararına icraat yapılabilmesi için öncelikle sağlıklı bir hükümet yapısı olması gerekir

» »
Hızal: Her alanda toplum yararına icraat yapılabilmesi için öncelikle sağlıklı bir hükümet yapısı olması gerekir
Hızal: Her alanda toplum yararına icraat yapılabilmesi için öncelikle sağlıklı bir hükümet yapısı olması gerekir

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Halil Hızal, ülkede sağlık ve ekonomi başta olmak üzere her alanda toplum yararına icraat yapılabilmesi için öncelikle sağlıklı bir hükümet yapısı olması gerektiğini vurguladı.

Hızal yazılı açıklamasında, birbiriyle kavga eden UBP ile HP’nin oluşturduğu koalisyon hükümetinin toplum yararına icraat yapmasının zor olduğunu savundu ve “Hükümet ortakları birbirleri ile kavga etmekten iş yapamaz hale geldi. Bu kadar kritik bir dönemde ortakların önceliğinin toplum olmaması hem üzücü, hem de düşündürücüdür” dedi.

Hükümetin dağınık ve sağlıksız yapısının icraatlarına da yansıdığını, bunun en somut örneklerinin sağlık alanında yaşandığını ileri süren  Hızal, Pandemi Hastanesini yapmadan ve sağlık altyapısını yeterince güçlendirmeden kontrolsüz bir şekilde açılıma giden hükümetin tüm toplumun sağlığını riske attığını savundu.

Kontrolsüz ve denetimsiz ortamda vaka sayısının daha da artmasının yüksek olasılık olduğunu belirten Hızal, “Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi “1 Ağustos tarihinden itibaren, Türkiye’den gelecek yolculara 7 gün karantina uygulanması” yönündeki tavsiye kararı üretirken, Başbakan Tatar dün yaptığı açıklamada bu yönde bir karar almayacaklarını açıkladı. Madem bilimin sesine kulak vermeyecektiniz, o zaman niye bu kurulları oluşturdunuz?” dedi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin yurtdışından gelen bazı kişilerin test sonuçları çıkana kadar kalması gereken ikametgahta kalmayarak toplum arasına karıştıklarını söylediğini kaydeden Hızal, “Sn. Bakan’ın herkesin bildiği bir gerçeği kabul etmesi olumlu olmakla beraber yeterli değildir. Hükümet bu riski ortadan kaldıracak adımları atmalıdır. Bunun yolu da bellidir. Kriterler Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre belirlenecek, ister hava, isterse de deniz olsun tüm kapılarda aynı kriterler uygulanacak” diye devam etti.

TDP Genel Sekreteri Halil Hızal, vaka sayısının artması ve buna bağlı olarak karantina bölümünün hızla dolması nedeniyle, covid- 19 dışındaki hastaların yine mağdur edilme durumunun ortaya çıktığını belirterek, Pandemi Hastanesi’ni yapmayan hükümetin hem virüs bulaşan kişileri, hem de diğer hastalıklardan dolayı Hastaneye gitmek zorunda kalan kişileri zora soktuğunu kaydetti.

Benzer durum birkaç ay önce yaşanmasına rağmen hükümetin aynı hataya düştüğünü iddia eden  Hızal, “Belli ki hükümet yaşananlardan hiç ders çıkarmamış, çünkü çıkarmış olsalardı, Pandemi Hastanesi bitmiş, gerekli sağlık altyapısı da tamamlanmış olurdu “ dedi.

Sağlık Bakanı Pilli’nin “3 yıl içinde yeni hastane bitecek” söylemini de değerlendiren Hızal, “Sn. Bakan bu konuda hem sizin hem de hükümetin karnesi çok kötü. Pandemi Hastanesi konusunda kaç defa söz verip tutmadınız, şimdi bu sözünüzü tutup tutamayacağınız konusunda bu toplum size nasıl güvensin?“ diye sordu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dış Basın Birliği Başkanı Rasıh Reşat oldu26 Temmuz 2020 Pazar 10:37
  • Göçeri’de traktör kazası, bir kişi yaşamını yitirdi…25 Temmuz 2020 Cumartesi 21:01
  • Sosyal medyada Özersay umutları bitirdi tartışması!25 Temmuz 2020 Cumartesi 20:55
  • Tatar:Halka hizmet etmek için uğraşıyoruz25 Temmuz 2020 Cumartesi 19:45
  • Güney Kıbrıs'ta 6 yeni Covid-19 Vakası25 Temmuz 2020 Cumartesi 17:51
  • Bakan Pilli:Toplam 1179 test yapıldı, 2 pozitif vakaya rastlandı25 Temmuz 2020 Cumartesi 17:42
  • YİM Kararı: Denize girmek ücretsiz, diğer hizmetler 0,003 TL'den fazla olamaz!25 Temmuz 2020 Cumartesi 17:12
  • KKTC'ye girişlerde 7 gün karantina olacak mı? Başbakan açıkladı...25 Temmuz 2020 Cumartesi 17:08
  • Tadilatı tamamlanan Kayalar Balıkçı Barınağı’nın açılışı Pazartesi Başbakan Tatar tarafından yapılacak25 Temmuz 2020 Cumartesi 13:31
  • Çocuklar için “Caretta Caretta şöleni”25 Temmuz 2020 Cumartesi 13:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti