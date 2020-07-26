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Hızal: “Her alanda toplum yararına icraat yapılabilmesi için öncelikle sağlıklı bir hükümet yapısı olması gerekir”

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Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Halil Hızal, ülkede sağlık ve ekonomi başta olmak üzere her alanda toplum yararına icraat yapılabilmesi için öncelikle sağlıklı bir hükümet yapısı olması gerektiğini vurguladı.
Hızal: “Her alanda toplum yararına icraat yapılabilmesi için öncelikle sağlıklı bir hükümet yapısı olması gerekir”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Halil Hızal, ülkede sağlık ve ekonomi başta olmak üzere her alanda toplum yararına icraat yapılabilmesi için öncelikle sağlıklı bir hükümet yapısı olması gerektiğini vurguladı.

Hızal yazılı açıklamasında, birbiriyle kavga eden UBP ile HP’nin oluşturduğu koalisyon hükümetinin toplum yararına icraat yapmasının zor olduğunu savundu ve “Hükümet ortakları birbirleri ile kavga etmekten iş yapamaz hale geldi. Bu kadar kritik bir dönemde ortakların önceliğinin toplum olmaması hem üzücü, hem de düşündürücüdür” dedi.

Hükümetin dağınık ve sağlıksız yapısının icraatlarına da yansıdığını, bunun en somut örneklerinin sağlık alanında yaşandığını ileri süren  Hızal, Pandemi Hastanesini yapmadan ve sağlık altyapısını yeterince güçlendirmeden kontrolsüz bir şekilde açılıma giden hükümetin tüm toplumun sağlığını riske attığını savundu.

“SESİNE KULAK VERMEYECEKSENİZ NEDEN BU KURULLARI OLUŞTURDUNUZ”

Kontrolsüz ve denetimsiz ortamda vaka sayısının daha da artmasının yüksek olasılık olduğunu belirten Hızal, “Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi “1 Ağustos tarihinden itibaren, Türkiye'den gelecek yolculara 7 gün karantina uygulanması” yönündeki tavsiye kararı üretirken, Başbakan Tatar dün yaptığı açıklamada bu yönde bir karar almayacaklarını açıkladı. Madem bilimin sesine kulak vermeyecektiniz, o zaman niye bu kurulları oluşturdunuz?” dedi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin yurtdışından gelen bazı kişilerin test sonuçları çıkana kadar kalması gereken ikametgahta kalmayarak toplum arasına karıştıklarını söylediğini kaydeden Hızal, “Sn. Bakan’ın herkesin bildiği bir gerçeği kabul etmesi olumlu olmakla beraber yeterli değildir. Hükümet bu riski ortadan kaldıracak adımları atmalıdır. Bunun yolu da bellidir. Kriterler Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre belirlenecek, ister hava, isterse de deniz olsun tüm kapılarda aynı kriterler uygulanacak” diye devam etti.

“DİĞER HASTALARIN DURUMU NE OLACAK?”

TDP Genel Sekreteri Halil Hızal, vaka sayısının artması ve buna bağlı olarak karantina bölümünün hızla dolması nedeniyle, covid- 19 dışındaki hastaların yine mağdur edilme durumunun ortaya çıktığını belirterek, Pandemi Hastanesi’ni yapmayan hükümetin hem virüs bulaşan kişileri, hem de diğer hastalıklardan dolayı Hastaneye gitmek zorunda kalan kişileri zora soktuğunu kaydetti.

Benzer durum birkaç ay önce yaşanmasına rağmen hükümetin aynı hataya düştüğünü iddia eden  Hızal, “Belli ki hükümet yaşananlardan hiç ders çıkarmamış, çünkü çıkarmış olsalardı, Pandemi Hastanesi bitmiş, gerekli sağlık altyapısı da tamamlanmış olurdu “ dedi.

“TUTULMAYAN SÖZLERİN SAYISINI UNUTTUK”

Sağlık Bakanı Pilli’nin “3 yıl içinde yeni hastane bitecek” söylemini de değerlendiren Hızal, “Sn. Bakan bu konuda hem sizin hem de hükümetin karnesi çok kötü. Pandemi Hastanesi konusunda kaç defa söz verip tutmadınız, şimdi bu sözünüzü tutup tutamayacağınız konusunda bu toplum size nasıl güvensin?“ diye sordu.

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