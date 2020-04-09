Hızal: “Hükümet bilimsel doğrular temelinde kararlar almalı”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Halil Hızal, ülkede çok kritik bir dönemden geçildiğini belirterek, hükümet tarafından düşünülen açılım kararlarının hem aceleye getirilmemesi hem de uzman görüşü ve bilimsel temele dayandırılması gerektiğini, aksi halde yapılacak bir yanlışın çok pahalıya mal olabileceği uyarısında bulundu.

Açılım konusunda acele hareket edilmemesi gerektiğini kaydeden Hızal, “Hükümet mutlaka bilimsel doğrular temelinde kararlar almalı” dedi.

Ülkede ilk vakanın ortaya çıkmasının ardından vaka sayının yüze yaklaştığını, ancak Sağlık Bakanı’nın verdiği bilgilere göre son günlerde yeni vaka sayısında nispeten bir duraksama olduğunu belirten Hızal, “Bu sevindirici olmakla birlikte asla rehavet yaratmamalı. Nitekim bugün Lefke’de yeni bir vakanın ortaya çıktığı ve temaslarının olduğu belirtilmiştir. Bu da gösteriyor ki yapmamız gereken açılım değil, tam tersine önlemleri daha da artırarak risk oranını en aza indirmektir” dedi.

Bazı bakanların geçtiğimiz günlerde yaptıkları açıklamalarda belirli alanlarda açılım düşüncesinde olduklarını, Başbakan Tatar’ın da hangi sektörün ne zaman açılacağına dair çalışma başlattıklarını açıkladığını anımsatan Hızal, alınacak kararların sağlık alanındaki uzmanların ve örgütlerin görüşleri doğrultusunda olması gerektiğini kaydetti. Başbakan Tatar’ın Cumhurbaşkanlığında bugün gerçekleştirilen görüşmeden sonra yaptığı açıklamada ‘Açılım konusunda genel anlayış çok da acele edilmemesi yönündedir’ ifadesinin memnuniyet verici olduğunu belirten Hızal, “Pek tabii ki temennimiz en erken zamanda normale dönmektir. Ancak bu konuda dikkatli olmalıyız. Bir hata bile çok büyük zararlara yol açabilir, bizi tekrardan 10 Mart’taki duruma götürebilir. Bu nedenle alınacak her kararda, atılacak her adımda öncelik mutlaka toplum sağlığı olmalıdır” dedi.

Virüsün tüm dünyayla birlikte ülkemizi de etkisi altına almasıyla birlikte sağlıkla birlikte ekonomik krizin de başladığını, gerek tüzel kişilerin gerekse de şirketlerin ekonomik anlamda zora girdiklerini belirten Hızal, özellikle dar ve sabit gelirli vatandaşların zor durumda kaldıklarını, hükümetin de bu kesimlere yönelik maalesef olumlu ve yeterli bir açılımda bulunamadığını kaydetti.

Hükümetin açıkladığı ekonomik paketin yeterli olmaması nedeniyle bazı sektörlerin açılım talebinde bulunduğunu kaydeden Hızal şunları kaydetti:

“Ekonomik anlamda adaletli bir paket açıklayamayan, özellikle dar ve sabit gelirlileri koruyacak önlemleri almayarak yanlış yapan hükümet, gelen baskılar karşısında ikinci bir yanlışa düşmemelidir. Hükümet bu kişi ve sektörlere yönelik yardım ve destek konusunda acil düzenleme yapmalıdır. Bu konuda neler yapılacağına ilişkin TDP olarak biz 40 maddelik öneri paketini açıkladık. Birçok farklı kesim de çeşitli önerilerde bulundu. Bugüne kadar bu önerileri dikkate almayan hükümet umarız bu önerilere daha fazla duyarsız kalmaz.“