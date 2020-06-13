Hızal: “Pandemi hastanesi çoktan bitirilmeliydi. Hükümet sınıfta kaldı”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Halil Hızal, pandemi sürecinin başlamasının üzerinden aylar geçmesine rağmen ülkede pandemi hastanesine öncelik verilmediğini savunarak “Pandemi hastanesi çoktan bitirilmeliydi, hükümet bu konuda sınıfta kaldı” dedi.

TDP Basın Bürosu aracılığıyla yazılı açıklama yapan Hızal, hükümeti, pandemi hastanesi konusunda birçok karar değiştirmek ve verdiği sözleri tutmamakla suçladı.

“Sağlık Bakanı’nın son olarak ihalenin 25 Haziran’da tamamlanarak 60 gün içinde bitirileceği sözü verdiğini” savunan Hızal, “Açılımların başladığı, üstelik yurtdışından gelişlerin başlamasının planlandığı bir dönemde pandemi hastanesi çoktan bitmiş olmalıydı, bu konuda çok geç kalındı” dedi.

Sağlık çalışanlarının özverili çalışmaları ve halkın sorumluluğu sayesinde kazanılan zamanın, sağlık altyapısının güçlendirilmesi açısından hükümet tarafından iyi değerlendirilmediğini kaydeden Hızal, gerek pandemi hastanesinin olmayışı, gerekse de yeterli altyapının olmaması nedeniyle şu an için ikinci dalgaya hazır olunmadığını belirtti.

Toplumun çok büyük çoğunluğunun fedakarlık yaprak önlemlere uyduğunu ancak hükümetin sağlık altyapısını güçlendirmeyerek bu fedakarlığa karşılık veremediğini öne süren Hızal, “İşini, aşını kaybeden, kaybetme tehlikesi yaşayan, birçok mağduriyet yaşayan insanlarımıza karşılık bu olmamalıydı. Bu şekilde ikinci dalgaya hazır değiliz, hükümetin ödevini yapmamasının faturası çok daha ağır olabilir” ifadelerini kullandı.

Bakanlar Kurulu’nun önceki gün aldığı kararla 1 Temmuz’dan itibaren ülkeye girişlerle ilgili kriterler belirlediğini kaydeden Hızal, “Bu kriterler hangi verilere göre belirlendi. KKTC’ye uçakla gelişlerin tümü Türkiye üzerinden olduğuna göre, bu durumda tüm ülke vatandaşları doğal olarak A (Türkiye A kategorisine alındığı için) kategorisinde olmuş olmayacak mı? Yoksa gelişlerle ilgili başka bir formül mü düşünüldü?” diye sordu.

Türkiye’de özel hastanelerin ücretsiz test yapmadığını, devletin de sadece hastalık veya şüpheli durumlarda test yaptığını kaydeden Hızal, TC’den KKTC’ye gelecek kişilere testlerin nerede, kimler tarafından yapılacağının da açıklanması gerektiğini kaydetti.

“VİZELİ PROJE VAR MI?”

TDP Genel Sekreteri Halil Hızal, pandemi hastanesi konusunda çeşitli iddiaların da olduğuna dikkat çekerek, “KTMMOB'ye bağlı vize bürolarından izinli proje var mı? Müellifleri kimlerdir, hangi koşullarla seçildiler? Projenin mimarı, inşaat mühendisi, makine mühendisi, elektrik mühendisi kimdir, bilişim sistemlerini kim hazırladı? Hastanenin yapılacağı yer imar planı ve ülkesel fiziki plana uyuyor mu? Şehir Planlama Dairesi ve diğer uzmanların görüşü var mı? sorularına yanıt verilmesini istedi.

Bu proje üzerinde uzun zamandır çalışma yürütüldüğünün açıklandığını anımsatan Hızal, bu kadar uzun bir zamanda gerekli tüm işlemlerin tamamlanmış olması, hükümetin de şeffaflık ve açıklık adına bu sorulara cevap vermesi gerektiğini ifade etti.