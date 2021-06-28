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Hızal: Ulaşabildiğiniz Aşıyı Yaptırın

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"Bu varyant karşı korunmada en önemli gücümüz aşılar."
Hızal: Ulaşabildiğiniz Aşıyı Yaptırın

Dr. Hızal'ın paylaşımı:

Koronavirüs aşılamasında temel amaç nedir? Esas amaç ölümü ve hastaneye yatışı engellemek ise ilk doz bile mükemmel sonuç veriyor.

Esas amaç salgını durdurmak mı? İkinci doz burada çok önemli.

İskoçya’da 5.4 milyon kişide yapılan ve 23 Haziran’da Lancet’te yayınlanan makaleye göre;

Biontech aşısı delta varyantında hastane yatışını % 96,astrazeneca % 92 engelliyor.
Semptomatik hastalığı biontech ilk doz sonrası %33 2.doz sonrası %70 engelliyor.
Astrazeneca çift doz sonrası semptomatik hastalığı % 60 engelliyor.

Gelelim Sinovaca. Dün Çin’den gelen açıklamada aşının ağır hastalığı %73-95,semptomatik hastalığı delta varyantına karşı %69 engellediği açıklandı.
Bu nedenle ilk öneriler hala geçerli.

Ulaşabildiğiniz aşıyı yaptırın.
Bu varyant karşı korunmada en önemli gücümüz aşılar.

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