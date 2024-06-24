Hizbullah, Kıbrıs’a saldırı için 4 yer belirledi: Lefkoşa da tehlikede

İsrail medyası, bugün, Kıbrıs'ın Gazze çatışmasında İsrail'in askeri saldırılarını aktif olarak desteklemesi durumunda Hizbullah'ın saldırabileceği dört konumu listeledi.

İsrail’de yayın yapan Keshet’ten Mako'da Assaf Rsoenzweig tarafından yazılan bir makaleye göre, Kıbrıs’ın İsrail saldırılarını desteklediği takdirde Hizbullah’ın Kıbrıs’taki dört hedefi şu şekilde aktarıldı:

Baf’taki Andreas Papandreou Hava Üssü

Lefkoşa’daki Lakatamia Hava Üssü

Troodos'taki Kontrol Merkezi

Ağrotur’daki İngiliz Üssü

BAF’TAKİ HAVA ÜSSÜ…

Rapora göre, Baf hava üssü, şehrin uluslararası havaalanına yakın olduğu, Lübnan kıyısına 300 km'den daha az mesafede olduğu belirtildi. Bu mesafenin, Hizbullah için bir sorun teşkil etmediğine dikkat çekilen makalede, Baf hava üssü’nün, Kıbrıs'ın en büyük üssü olarak kabul edildiği, yerel hava kuvvetlerinin ana hava altyapısına ve birçok iletişim birimine ev sahipliği yaptığı ifade edildi.

HEDEFLER ARASINDA LEFKOŞA DA VAR!

Bir diğer olası hedefin, Lefkoşa'nın güneyinde bulunan Lakatamia'daki hava üssü olduğunu ve bu üssün, Kıbrıs hava kuvvetlerinin karargahı olduğu, ancak burada nispeten az sayıda uçak bulunduğu aktarıldı.

TRODOS…

Ayrıca, adanın ortasında, Trodos'taki Kıbrıs Hava Kuvvetleri Kontrol Merkezi’nin, Hizbullah için olası hedef olabileceğine dikkat çekildi.

Trodos'taki Kontrol Merkezi’nin, uçakların kalkış ve iniş için bir piste sahip olmadığı, ancak birçok radar birimi, komuta ve kontrol sistemleri ile hava savunma sistemleri bulunduğu işaret edildi.

AĞROTUR’DAKİ ÜSLER DE HEDEFLER ARASINDA…

Makalede ayrıca, daha önce ABD operasyonları için kullanılan, ancak İsrail saldırıları için kullanılmayan, Ağrotur’daki İngiliz üssünden de bahsedilmesi dikkat çekti