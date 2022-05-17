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Hizbullah, Lübnan'da yapılan seçimlerde parlamentodaki çoğunluğu kaybetti

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Lübnan'da pazar günü gerçekleşen genel seçimlerde İran destekli Hizbullah'ın müttefikleri parlamentodaki çoğunluğu kaybetti.
Hizbullah, Lübnan'da yapılan seçimlerde parlamentodaki çoğunluğu kaybetti

İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan resmi sonuçlara göre Hizbullah'ın müttefiki Şii Özgür Yurtseverler Birliği ve müttefikleri yalnızca 62 sandalye kazanabildi ancak çoğunluğu korumak için gereken 65 sandalyeye erişemedi.

Hizbullah ve ve Şii müttefiki Emel Partisi meclisteki Şiiler için ayrılan 27 sandalyeyi korudu.

Öte yandan son 30 yıldır Lübnan siyasi hayatında önemli rol oynayan Suudi Arabistan destekli Hristiyan Lübnan Kuvvetleri Partisi sahip olduğu sandalye sayısını 15'ten 18'e yükseltti.

Bağımsız adayların başarısı

2019 yılında düzenlenen büyük protesto gösterilerinde yer alan reform yanlısı bağımsız adaylardan en az 12'si de parlamentoya girmeyi başardı. Bu adayların ikisi son 30 yıldır Hizbullah'ın kalesi olarak görülen güney Lübnan'dan sandalye kaptı.

İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan resmi sonuçlara göre Hizbullah'ın müttefiki Şii Özgür Yurtseverler Birliği ve müttefikleri yalnızca 62 sandalye kazanabildi ancak çoğunluğu korumak için gereken 65 sandalyeye erişemedi.

Hizbullah ve ve Şii müttefiki Emel Partisi meclisteki Şiiler için ayrılan 27 sandalyeyi korudu.

Öte yandan son 30 yıldır Lübnan siyasi hayatında önemli rol oynayan Suudi Arabistan destekli Hristiyan Lübnan Kuvvetleri Partisi sahip olduğu sandalye sayısını 15'ten 18'e yükseltti.

Bağımsız adayların başarısı

2019 yılında düzenlenen büyük protesto gösterilerinde yer alan reform yanlısı bağımsız adaylardan en az 12'si de parlamentoya girmeyi başardı. Bu adayların ikisi son 30 yıldır Hizbullah'ın kalesi olarak görülen güney Lübnan'dan sandalye kaptı.

Bağımsız adayların geleneksel partiler arasında muhalefet cephesinde yerini alması ve hükümet kurma çalışmalarında belirleyici rol oynaması bekleniyor.

Yeni parlamento ekim ayında görev süresi dolacak olan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'un yerine geçecek yeni cumhurbaşkanının seçimini de üstlenecek.

Halkın şikayetleri sandığa yansıdı

Açıklanan sonuçlara göre Hizbullah'ın müttefiki Özgür Yurtseverler Birliği 2006'dan bu yana en büyük yenilgisini almış oldu. Son olarak 2018'de yapılan parlamento seçimlerinde meclisteki 128 sandalyenin 71'ini kazanmayı başaran parti çoğunluğu elde etmişti.

Ülkede yaşanan mali çöküş ve Beyrut Limanı patlamasından yönetici kesim sorumlu tutulmuş, bu seçimlerde Hizbullah'ın meclis çoğunluğunu koruyup koruyamayacağı merak konusu olmuştu.

3 milyon 917 bin kayıtlı seçmenin bulunduğu Lübnan'da 2019 yılında başlayan ekonomik çöküşün ardından yapılan bu ilk genel seçimde katılım oranı yüzde 41'de kaldı. Elektrik, sağlık ve çöp toplama gibi normal hayatta beklenen hizmetlerden yoksun kalan ve yoksulluğa düşen halk hükümeti ekonomik çöküşle ilgili hiçbir gözle görülür adım atmamakla suçluyor.

Lübnan'ın mezhebe bağlı güç paylaşım sistemi

Fransa'dan 1943 yılında bağımsızlığını kazanan Lübnan'da siyaset mezhepsel güç paylaşımı yapısına dayanıyor. Ülkedeki 18 dini mezhebin hükümet, ordu ve kamu önetiminde temsilini sağlamayı amaçlayan bu sistem 1989'da yapılan Taif Anlaşması'na göre belirlendi. 

Buna göre meclisteki milletvekili dağılımı, "27 Sünni, 27 Şii, 8 Dürzi, 34 Maruni Hristiyan, 14 Grek Ortodoks, 8 Grek Katolik, 1 Evanjelik, 1 Ermeni Katolik, 5 Ermeni Ortodoks, 2 Alevi, 1 Hristiyan azınlıklar" şeklinde gerçekleşiyor.

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