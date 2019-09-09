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Hizbullah’ın imamından Erdoğan’a: Sevgili reis, Ömerler arıyor muşsunuz?

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Hizbullah’ın yayın organı Doğru Haber gazetesinin eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmed Göktaş, gazetedeki köşesinde “Sevgili Reis, Ömerler arıyor muşsunuz?” başlıklı bir yazı kaleme aldı.
Hizbullah’ın imamından Erdoğan’a: Sevgili reis, Ömerler arıyor muşsunuz?

Hizbullah’ın yayın organı Doğru Haber gazetesinin eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmed Göktaş, gazetedeki köşesinde “Sevgili Reis, Ömerler arıyor muşsunuz?” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Göktaş “Siyah camlı siyah otomobillerinden zavallıların dünyasına tenezzül buyurur gibi inen, siyah gözlüklerinin arkasındaki gözlerinin nereye baktığını bir türlü göremediğimiz, hiç kimseyle göz göze gelmeye cesaretleri olmayanlar eğer Ömerleri arayıp bulup getireceklerse boşuna beklersiniz Sevgili Reis” dedi.

Odatv’de yer alan habere göre, Göktaş, AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, AKP yönetimi için “Ömer’ler arayacağız” sözelerine değinerek şu ifadeleri kullandı:

“Doğrusu heyecanlandık.

Ömer’i (r.a) duyup da kim heyecanlanmaz ki. Üstelik Ömerleri çağıran bizzat siz olunca heyecan ve beklenti daha da yükselmiş durumda. Ömerlere hasret kalmış bir dünya, Ömersizlikten yanmış kavrulmuş bir insanlık için bundan daha heyecan verici bir ses bir haber olabilir mi?

Fakat ‘Ömerleri bulun getirin!’ diye talimat verdiklerinize bakınca insan ister istemez biraz duraklıyor, heyecanın yerini buruk bir tebessüm alıyor. Çünkü Ömerleri bulup getirmesini istedikleriniz Ömerlerin semtini hiç bilmezler, Ömerlerin dünyasından değiller ki. Zannedersem Ömerlerle tesadüfen karşılaşsalar bile hiç mi hiç hazzetmezler.”

“Müteahhitlerin, ihalecilerin, iş takipçisi ve kotarıcılarının Ömerleri bulup size getireceklerini zannediyorsanız yanılıyorsunuz Sevgili Reis” diyen Göktaş yazısını şöyle sürdürdü: “Siyah camlı siyah otomobillerinden zavallıların dünyasına tenezzül buyurur gibi inen, siyah gözlüklerinin arkasındaki gözlerinin nereye baktığını bir türlü göremediğimiz, hiç kimseyle göz göze gelmeye cesaretleri olmayanlar eğer Ömerleri arayıp bulup getireceklerse boşuna beklersiniz.

Sevgili Reis. Olur ya, birileri Ömerleri bulup size getirmeye çalışsalar, bu defa da henüz size ulaşmadan medyadaki trolleriniz tarafından anında hesapları görülüp geldikleri yerlere postalanırlar.

Sevgili Reis, diyelim ki bizzat kendiniz Ömerleri bulmak için yola çıktınız, bu defa da etrafınıza örülmüş öylesine yüksek bir kuleyle karşılaşacaksınız ki, bilmem onları aşabilir misiniz, Ömerleri arayıp bulmanıza ne kadar fırsat verirler?

Diyelim ki o halde ‘Ömerler kendileri gelsin’ derseniz iyi biliniz ki Ömerlerin kitabında böyle bir şey yazmaz. Eğer ‘Ben Ömer’im’ diye birisini kapınızda görürseniz iyi biliniz ki o asla Ömer değildir. Korkarım Sevgili Reis, bu şekilde Ömerleri bulamayacaksınız.
Fakat ben diyorum ki Sevgili Reis, gelin siz kendiniz bizzat Ömer olun! Bu çok daha kolay değil midir? Hem işin aslı da böyle değil mi, Ömer’in en tepede olması gerekmez mi?”

“Eğer siz Ömer olursanız, iyi biliniz ki sizin emrinizdeki yöneticilerin her biri ayrı ayrı Ömerler olacaktır. Unutmayınız ki bir insanın en kolay hakim olacağı, en çabuk değiştirebileceği kişi kendisidir. Haydi bismillah deyin ve Ömer nereden ve nasıl başlamışsa siz de oradan başlayın.”

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