Hizbullah'tan İsrail'e İHA'lı saldırı!

Hamas lideri Haniye'nin öldürülmesi sonrası İran veya Hizbullah'ın misilleme saldırısı gerçekleştirmesine kesin gözüyle bakılıyor ancak saldırının ne zaman gerçekleşeceği büyük bir soru işareti.

ABD'li Wall Street Journal gazetesi İran'ın füze rampalarını harekete geçirdiğini öne sürerken, New York Times gazetesine konuşan İranlı yetkililer Rusya'nın İran'a gelişmiş hava savunma ve radar ekipmanları göndermeye başladığını öne sürdü.

Öte yandan Hizbullah'ın bugün İsrail'e düzenlediği İHA'lı saldırı, grubun rahatlıkla hava savunmasını geçip derinleri vurabildiğini kanıtladı.

Hizbullah İsrail'e saldırılarına yönelik resmi Telegram hesabından açıklama yaptı.Açıklamada, İsrail'in gasbettiği topraklarda yer alan yasa dışı Avivim yerleşim biriminin uygun silahlarla, Birket Rişe Askeri Üssü'nün de İran yapımı Burkan füzesiyle tam isabet vurulduğu kaydedildi. İsrail'in kuzeyindeki Batı Celile bölgesi, sahil kentleri Akka ve Nehariya'da "düşman hava unsuru" saldırı alarmları çaldı. Bölge sakinleri Akka ve Nehariya kentleri ortasında bir noktanın hedef alındığını ve patlama sesi duyulduğunu aktarırken, Hayfa kentinden dumanlar yükseldiği görüldü.



Analistlere göre Hizbullah'ın İHA'lı saldırıyı üstlenmesi oldukça anlamlı.Hizbullah'ın Akka kenti yakınlarında İsrail'e düzenlediği son saldırı, ülkenin güney sınırından yaklaşık 20 km içeriye kadar nüfuz edebildiğini gösteriyor. Ayrıca Hizbullah'ın İsrail askeri tesislerinin yerlerini ve konumlarını bildiğini ve İsrail savunma katmanlarını aşarak bu tesisleri vurabildiğini gösteriyor.



Al Jazeera saldırının zamanlamasının dikkat çekici olduğun Hizbullah'ın nüfusun yoğunlukta olduğu merkezleri hedef alabileceğini gösterdiğini yazdı.