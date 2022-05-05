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Hızlandırılmış senaryo: Yenilenebilir enerjinin payı yüzde 70’e kadar çıkabilir

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Türkiye’de yenilenebilir enerjinin elektrik üretimindeki payı, hızlandırılmış senaryolar dahilinde 2030’a kadar yüzde 70’e kadar çıkabilir.
Hızlandırılmış senaryo: Yenilenebilir enerjinin payı yüzde 70’e kadar çıkabilir
Fotoğraf: Reuters

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi’nin ‘Türkiye Elektrik Sistemine Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Entegrasyonu’ raporunda konuyla ilgili üç senaryo var.

Mevcut senaryo

Mevcut politikalar senaryosuna göre 2030’da Türkiye’nin kurulu gücü rüzgarda 17 gigavat, güneşte 20 gigavata ulaşacak. Doğalgaz kurulu gücü de yaklaşık 26 gigavat olarak kısmen sabit kalacak. Senaryoda Türkiye’nin ilk nükleer santrali Akkuyu’nun 1200 megavatlık dört ünitesinin bu dönemde tamamının devreye alınacağı kabul ediliyor.

Kömür azaltım senaryosu

Kömürü azaltma senaryosunda Türkiye’de kömüre dayalı elektrik üretim kapasitesinin büyük bir bölümünün devre dışı kalması ve bu azalan arz miktarının yenilenebilir enerji kaynakları tarafından sağlanması halinde, rüzgar ve güneş enerjisi kurulu güç kapasitelerinin en yüksek seviyelere çıkabildiği durum analiz ediliyor.

Senaryoda halihazırdaki 20 gigavat kömür kurulu gücünün 5 gigavata düşeceği ve bu açığın, yaklaşık 33 gigavat rüzgar ve 41 gigavat güneş, 32 gigavat hidroelektrik, 5 gigavat biyokütle, 4 gigavat jeotermal ve diğer enerji kaynakları tarafından kapatılabileceği öngörülüyor.

Hızlandırılmış senaryo

Hızlandırılmış yenilenebilir enerji ve kömür azaltım senaryosunda, enerji verimliliği potansiyellerinin kullanılmasıyla mevcut politikalar senaryosuna göre, 2030’da elektrik tüketiminin 40 teravatsaat azaltılabileceği vurgulanıyor. Böylelikle maliyetli fosil yakıt ihtiyacı azaltılırken elektrik sisteminin karbonsuzlaşmasına katkı sağlanabilecek.

Mevcut şebeke yatırım planı ve esneklik çözümleriyle, 2030’da 33 gigavatlık rüzgar enerjisi ve 41 gigavatlık güneş enerjisi santrali Türkiye elektrik şebekesine entegre edilerek kömür santrallerinin üretim payları yaklaşık yüzde 5’e düşebiliyor.

Elektrik sistemine daha fazla yenilenebilir enerji entegrasyonu için planlanan 400 ve 154 kilovat seviyesinde iletim şebekesi yatırımlarının hayata geçirilmesinin kritik önem taşıdığına işaret edilen raporda, komşu ülkelerle iletim bağlantı kapasite kullanımlarının artırılması da öneriliyor.

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