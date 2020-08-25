Hızlı başladılar... Larnaka Gençler Birliği’nde teknik adam Salih İnce

Larnaka Gençler Birliği’nde göreve devam kararı alan başkan Rıfat Berkel kolları erken sıvadı. Hedefini süper lig olarak belirleyen Berkel, teknik adamlığına camiayı yakından tanıyan Salih İnce’yi getirdi.

Salih İnce ile bir araya gelen Berkel, hedeflerinin süper lig olduğunu, bunu camiayı iyi tanıyan ve bölge takımlarında gösterdiği başarılarla bunu yapabilecek bir teknik adama yöneldiklerini söyledi.

Berkel, Larnaka Gençler Birliği’nin her zaman yerinin süper lig olduğunu belirterek, alt yapıyı güçlendirerek, zirve yarışından da kopmayan bir Gençler Birliği hedefinde olduğunu belirtti.