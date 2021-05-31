Hızlı zayıflamanın kolay yolu: Ketojenik diyet

Son zamanlarda adını sıkça duyduğumuz ketojenik diyetle kısa sürede yağ yakmanın mümkün olduğunu belirten Güven, bu diyetle ilgili merak edilenleri anlatıp örnek menüler de verdi...

Ketojenik diyetin popüler hale gelmesinde; kilo vermeyi kolaylaştırması, diyabet ve çoğu nörolojik rahatsızlıklara karşı olumlu etkileri sayılabilir. Ayrıca bazı kanserler ve Alzheimer için de faydalı olabileceğini gösteren erken kanıtlar saptanmıştır…

Uzman Diyetisyen Ayşe Gül Güven, yaz aylarına sayılı günler kala hızlı kilo vermeyi hedefleyenler için ketojenik diyetle ilgili merak edilenleri şöyle anlattı:

NASIL YAPILIR?

Ketojenik diyetin temeli; karbonhidratları sınırlayıp, yağ ve protein tüketimini artırmaya dayanır. Ekmek, pilav, makarna gibi karbonhidrat içeren gıdalar yerine balık, zeytinyağı, et, peynir gibi gıdalarla yağ ve protein miktarı artırılır. Böylece vücut, enerji sağlamak için ortamda yeterli karbonhidrat olmadığı için yağları yakıt olarak kullanır.

KİMLER İÇİN UYGUNDUR?

Ketojenik diyet hızlı kilo vermek isteyen, beden kitle indeksi 40'ın üstünde, insülin direnci ve kan basıncı yüksek olan kişiler için uygundur. Ketojenik diyet uzun vadeli tercih edilmemelidir. Düşük tansiyon, böbrek taşı, kabızlık, kısıtlanan besinler nedeniyle besin öğesi eksikliklerine ve kalp hastalığı riskinin artmasına yol açabilir. Pankreas, karaciğer, troid ve safra kesesi ile ilgili herhangi bir rahatsızlığı olanlar için güvenilir değildir.

HANGİ BESİNLER TÜKETİLİR?

Kırmızı et, tavuk ve hindi eti ketojenik diyetin temel gıdaları olarak kabul edilir. Balık, kabuklu deniz ürünleri, brokoli, kabak, taze fasulye, kuşkonmaz, patlıcan, marul, salatalık, domates, roka, biber düşük nişasta içerikli sebzeler, yumurta ketojenik diyette öne çıkan besinlerdir. Yüzden fazla çeşidi olan peynirin 1 dilimi (28-30 gr.) 1 gramdan az karbonhidrat ve 6.5 gram protein içermesi nedeniyle ketojenik diyete oldukça uygun bir besindir. Kuruyemişleri, doymamış yağlardan zengin zeytin, zeytinyağı ve avokado da beslenmeye eklenebilir.

HANGİ BESİNLER YASAKTIR?

Bu diyette karbonhidrat kaynağı ekmek, undan yapılan her türlü besin, pilav, makarna, erişte, bulgur, yulaf, arpa, patates, şeker ilaveli her türlü yiyecek, alkol ve şarküteri ürünleri tüketilmez. Hatta meyve, süt, kuru baklagiller ve yoğurt bile oldukça kontrollü miktarlarda tüketilir.

ÖRNEK MENÜ

SABAH

■ Çay

■ 1 yumurtadan sebzeli baharatlı omlet (az zeytinyağlı)

■ 2 dilim peynir veya kaşar

■ 3 tam ceviz içi veya yarım avokado

■ Roka, dereotu, maydanoz, salatalık, domates (Taze limon suyu)

ÖĞLE

■ 100 gr. tavuk veya hindi but eti

■ Mevsim salata (Az zeytinyağlı, limonlu) veya zeytinyağlı ıspanak, soğan sote

GÜN İÇİ

■ 2 dilim ananas (50 gr.) veya 1 elma veya 1 kase çilek

■ 6-7 adet badem veya 3 yemek kaşığı yoğurt veya 1 fincan kefir

AKŞAM

■ Fırında 250 gr. levrek veya 110 gr. somon veya 15-16 hamsi

■ Soğanlı mevsim salata (Az zeytinyağlı, sirkeli) veya zeytinyağlı mantar, soğan, biber sote

ÖRNEK MENÜ 2

■ Çay

■ 1 dilim peynir veya kaşar

■ 1 haşlanmış yumurta

■ 4 tam ceviz içi veya 13 az tuzlu zeytin

■ Roka, maydanoz, dereotu, salatalık, cherry domates (limon sos)

ÖĞLE

■ Fırında 200 gr. brokoli veya kabak veya 1 tatlı kaşığı zeytinyağlı patlıcan yemeği

■ 3 dilim peynir veya kaşar

■ 2 yemek kaşığı baharatlı yoğurt

GÜN İÇİ

■ 1 küçük kase kiraz veya erik

AKŞAM

■ 4 köfte veya 185 gr. bonfile veya 150 gr. antrikot

■ 2 yemek kaşığı yoğurt

■ Mevsim salata (1 tatlı kaşığı zeytinyağlı, sirkeli)