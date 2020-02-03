Hizmet İçi Eğitim Öğretmen Geliştirme Sertifika Programlarının Açılış Töreni TMK’da Yapıldı

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Hizmetiçi Eğitim Öğretmen Geliştirme Sertifika Programlarının açılış töreni Türk Maarif Koleji’nde gerçekleştirildi.

Törene Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun yanı sıra, Bakanlığa bağlı daire müdürleri ve kurs programlarını takip edecek öğretmenler katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklâl Marşı’nın ardından, Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Cengiz Uzun, yaptığı konuşmada Eğitici Drama, Türkçenin Kullanımı ve Diksiyon, Pratik Animasyon, Akıl-Zekâ Oyunları, Doğa Kış Yürüyüşü, Oryantiring, Okul Yöneticilerine yönelik Mesleki Gelişim programlarının 3 – 7 Şubat arası devam edeceğini belirterek, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı olarak ne eğitimden ne de ülkeden umudu kesmediklerini kaydetti.

Güzel okullar yaparak, güzel eğitimler vererek, güzel sınavlar yaparak, öğretmen yetiştirerek bu yola devam edeceklerini söyleyen Uzun, online İngilizce eğitim seminerlerinin de geçtiğimiz hafta 85 öğretmenin katılımıyla başladığını hatırlattı.

TOKLUCU

TC MEB Müşaviri Ekrem Toklucu da KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığıyla TC MEB işbirliğinin devam edeceğini, eğitimde öğretmenleri değişimin mimarı olarak gördüklerini söyledi.

Oluşturulan sistemlerin ne kadar iyi olursa olsun, sağlıklı şekilde çalışmasını sağlayacakların öğretmenler olduğunu ifade eden Toklucu, değişen ve dönüşen dünyada bilimi yönlendiren öğrencilerin, bilimi ele alan ve bilimi yönlendiren öğretmenler sayesinde ortaya çıkacağını kaydetti.

ÇAVUŞOĞLU

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, değişen ve dönüşen dünyaya uyum sağlayabilmek adına, öğrencilerin ve dünyanın ihtiyaçlarına da hitap edebilen bir sistemin arayışı içinde olduklarını anlattı.

Çavuşoğlu,bakanlığın kendi içinde kadro anlamında da bazı eksiklikleri olduğunu kabul ettiklerini, bu eksiklikleri de gidererek süreç içerisinde öğretmenleri bu tip kurslara tabi tutacaklarını ve bunun topluma bir katkısının olacağını kaydetti.

TC MEB ile yapılan mutabakat zaptına bağlı olarak yapılan kurslara gönüllü katılım sağlayan öğretmenlere teşekkür eden Bakan Çavuşoğlu, bu tip hizmet içi kurslara katılanla katılmayanın, çalışanla çalışmayanın ilerleyen zaman sürecinde performans değerlendirme kriterlerinde göz önünde tutulacağının da altını çizdi.

“Vizyon 2030” eğitim çalışmalarında bir çerçeve planının ortaya çıktığını ve ilerleyen günlerde eylem planının kamuoyuna açıklanacağını söyleyen Çavuşoğlu, 52 binden fazla öğrencinin hedeflerini tamamen dünyaya entegre olacak şekilde düzenlemek istediklerini sözlerine