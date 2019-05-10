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Hizmet-Sen: “50 din görevlisi eksiği var”

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Hizmet Sendikası (Hizmet-Sen), ülkede din görevlisi açığı olduğunu, ülke genelindeki 50 camide din görevlisi bulunmadığını kaydederek hükümetten çözüm istedi.
Hizmet-Sen: “50 din görevlisi eksiği var”

Hizmet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bahadır Kurumanastırlı yazılı açıklamasında, Lefkoşa’da 11 din görevlisi eksiği bulunduğunu bildirdi.

“Ülke genelinde toplam 50 camide din görevlisi yoktur” denilen açıklamada, “Camilerde cuma namazını kıldıracak din görevlisi bile olmaması Hizmet-Sen’i ziyadesiyle endişelendirmektedir” denildi.

Din görevlileri sorununun çözümü için hükümetin CTP kanadı ile birçok defa görüşme gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, “Konuya olumlu yaklaşan CTP, bu görüşmeler sonunda 20 kişi ile başlayan istihdamı kademe kademe 40’a kadar çıkarmıştır. Koalisyon hükümetini daha çok zaman kaybetmeden 50 kişilik münhal açmaya, sınavda başarılı olan din görevlilerini daha çok zaman kaybetmeden istihdam etmeye davet ediyoruz” ifadeleri yer aldı.

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