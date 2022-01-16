Hloraka’da Yaşayan 600 Civarında Suriyeli, Susuz Bırakıldı

Baf’ın Hloraka köyündeki Ayios Nikoaos sitesinde yaşayan 600 civarında Suriyeli’nin susuz bırakıldığı bildirildi.

Fileleftheros, “Suriyeli Mültecileri Susuz Bıraktılar” başlıklı haberinde Sağlık Bakanlığı’nın, site sahibi şirketin suyu Hloraka su şebekesinden değil, tescili olmayan yasa dışı bir kaynaktan aldığı ve suyun insan tüketimine uygun olmadığı gerekçesiyle sitenin suyunu kesti. Şirkete 3 gün itiraz süresi verdi.

Gazete asıl sorunun, Hloraka muhtarının, şirketten 2008-2018 dönemine ait 15 bin Euro alacağı olduğu gerekçesiyle sitenin suyunu kesmesi, şirketin de borcun ödenmiş olduğu iddiasıyla muhtarın talebini reddetmesi olduğunu yazdı.