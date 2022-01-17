  • BIST 2.091,96
  • Altın 778.22673
  • Dolar 13.4148
  • Euro 15.2905
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKADikkat! Varyantla Birlikte Belirtiler de Değişiyor

Hloraka’da Yine Protesto Gösterisi

» »
Hloraka’da Yine Protesto Gösterisi
Hloraka’da Yine Protesto Gösterisi

Baf’a bağlı Hloraka’daki gergin durumun devam ettiği belirtildi.

Politis gazetesi, Hloraka’daki bir sitede yaşayan 600 kadar göçmen ve siyasi sığınma başvuru sahibinin sebep olduğu olaylar nedeniyle bölge sakinlerinin, geçtiğimiz cumartesi sabah protesto eylemi düzenleyerek gettolaşmaya ve yasa dışı göçmenlere karşı sloganlar attıklarını yazdı.

Gösteriye 20 kadar kişinin katıldığını yazan gazete KISA (Eşitlik Destek ve Irkçılık Karşıtı Hareket) Müdürü Doros Palikarpu’nun bir binanın üst katında eylem yapanları fotoğraf çektiğinin anlaşılması üzerine eylemde gerginlik yaşandığını yazan gazete, Polikarpu’ya küfür ve tehditlerin savrulduğunu belirtti.

Habere göre Polikarpu, daha sonra polise çağrılarak kişisel verileri ihlal etmekle suçlandı.

Öte yandan Fileleftheros gazetesi Hloraka’da yaşayan Suriyeliler için ara çözümler arandığını, öneriler arasında bu kişilerin Köfünye (Geçitkale) ve Limnes bölgesine yerleştirilmesinin bulunduğunu yazdı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güneyde Okul Binalarına Güneş Enerjisi Sistemi16 Ocak 2022 Pazar 11:09
  • Hloraka’da Yaşayan 600 Civarında Suriyeli, Susuz Bırakıldı16 Ocak 2022 Pazar 10:57
  • Güney' de Koronavirüs Hapı Pazartesi Doktorlara Veriliyor15 Ocak 2022 Cumartesi 15:07
  • Neofitu İlk Güvenoyunu Miçotakis’ten Aldı15 Ocak 2022 Cumartesi 14:38
  • Güneyde Kamu Borcu 24,440 Milyar Euro’ya Ulaştı15 Ocak 2022 Cumartesi 14:16
  • Enerji Üretiminde Hidrojen Kullanımı Ulusal Stratejisi Hazırlanıyor15 Ocak 2022 Cumartesi 13:45
  • CPP’nin LNG Terminali İçin Ekstra Para Talebi Alarmı15 Ocak 2022 Cumartesi 13:21
  • Pilidu Ve Garber, “Stena Forth”U Ziyaret Etti15 Ocak 2022 Cumartesi 12:44
  • Güneyde Kamu Çalışanları Yasasında Değişikliğe Gidildi14 Ocak 2022 Cuma 17:39
  • Karakoldan Firar Eden Şahıs Yakalandı14 Ocak 2022 Cuma 13:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti