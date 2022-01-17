Hloraka’da Yine Protesto Gösterisi

Baf’a bağlı Hloraka’daki gergin durumun devam ettiği belirtildi.

Politis gazetesi, Hloraka’daki bir sitede yaşayan 600 kadar göçmen ve siyasi sığınma başvuru sahibinin sebep olduğu olaylar nedeniyle bölge sakinlerinin, geçtiğimiz cumartesi sabah protesto eylemi düzenleyerek gettolaşmaya ve yasa dışı göçmenlere karşı sloganlar attıklarını yazdı.

Gösteriye 20 kadar kişinin katıldığını yazan gazete KISA (Eşitlik Destek ve Irkçılık Karşıtı Hareket) Müdürü Doros Palikarpu’nun bir binanın üst katında eylem yapanları fotoğraf çektiğinin anlaşılması üzerine eylemde gerginlik yaşandığını yazan gazete, Polikarpu’ya küfür ve tehditlerin savrulduğunu belirtti.

Habere göre Polikarpu, daha sonra polise çağrılarak kişisel verileri ihlal etmekle suçlandı.

Öte yandan Fileleftheros gazetesi Hloraka’da yaşayan Suriyeliler için ara çözümler arandığını, öneriler arasında bu kişilerin Köfünye (Geçitkale) ve Limnes bölgesine yerleştirilmesinin bulunduğunu yazdı.