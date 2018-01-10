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H&M ırkçı sweatshirtü katalogtan çıkardı

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H&M ırkçı sweatshirtü katalogtan çıkardı
İsveçli moda zinciri H&M, siyahi çocuk mankene giydirilen sweatshirt nedeni ile gelen uluslararası tepkilerin ardından, ırkçı bulunan reklamdaki ürünü katalogtan çıkardı.

Firmanın resmi Twitter sayfasından Salı günü yapılan açıklamada sadece tepki çeken reklam fotoğrafının değil, aynı zamanda ürünün de katalogtan çıkarıldığını duyurdu. Açıklamada H&M söz konusu fotoğraf nedeniyle özür diledi.

Firmanın internet sayfasında yer alan bir reklam fotoğrafında, üzerinde "Coolost monkey in the jungle" (Ormandaki en havalı maymun) yazılı sweatshirtün tanıtımı için siyahi bir çocuk mankenin tercih edilmesi, pazar gününden itibaren sosyal medyada büyük tepkilere neden olmuştu. H&M gelen tepkilerin ardından özür dilemiş ancak siyah çocuk mankenin fotoğrafını kullanmadan kapüşonlu sweatshirtün satışına devam etmişti.

Ancak firmaya yönelik öfke hala dinmiş değil. Salı günü de NBA yıldızı siyahi basketbolcu LeBron James, Instagram hesabından, aynı çocuğun kafasında altın taç bulunan fotomontajlı bir görselini paylaştı  ve ırkçılık tepkilerine neden olan sweatshirt'teki "Coolost monkey in the jungle" ibaresinin yerine "Ben orada küçük bir kral görüyorum" ifadelerini kullandı. James, Afro-Amerikalıların hala engellerle karşılaştığını, önyargılara karşı savaştığını ve toplumda kabul görmek için herkesten daha fazla mücadele vermek zorunda kaldığını yazdı.

The Weeknd olarak bilinen Kanadalı şarkıcı da H&M ile işbirliğini bitirdiğini duyurdu.

H&M’e yönelik ırkçılık suçlamaları firmanın borsa değerlerine de yansıdı. İsveçli moda zincirinin hisseleri 16,264 euroya gerileyerek, 2009 Nisan’ından bu yana en düşük değerini gördü.

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