“Hobi Bahçeleri” uygulaması başladı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) şehir genelinde belediyeye ait yeşil alanlarda yurttaşların üretim yapabilmeleri ve doğa ile daha sık buluşmaları için hobi bahçeleri oluşturuyor.

Bu kapsamda ilk uygulama LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın girişimleri ve yurttaşların iş birliği ile Taşkınköy bölgesinde uygulamaya başlandı.

Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, devam eden çalışmaları yurttaşlarla birlikte yerinde inceleyerek belediyenin teknik ekiplerinden bilgi aldı. Başkan Harmancı, hobi bahçeleri projesi ile yurttaşları doğa ve toprak ile buluşturup kendi ürünlerini yetiştirme imkanının sağlandığını belirtti.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı ayrıca hobi bahçelerinin bölgede yaşayan insanlar için de bir araya gelerek sosyalleşme ortamının da yaratılmasına yardımcı olacağını kaydetti.

Harmancı, “Özellikle çocukların doğayı ve toprağı sevmelerine olanak tanıyacak bu bahçelerde Lefkoşalılar da organik tarım sayesinde kendi ürettikleri ürünleri sağlıklı bir ortamda yetiştirebilecekler” dedi.

Harmancı, ilk uygulama olarak Taşkınköy’ün ardından, farklı bölgelerde de uygulamanın devam ettirileceğini ve Lefkoşa’daki yaşamın bir parçası haline geleceğini belirtti.