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"Hoca giderse HP biter mi?" sorusunu yanıtlayan Manavoğlu: "Seçimlere girerse bir lidere ihtiyaç duyulacak"

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"Hoca giderse HP biter mi?" sorusunu yanıtlayan Manavoğlu: "Seçimlere girerse bir lidere ihtiyaç duyulacak"
"Hoca giderse HP biter mi?" sorusunu yanıtlayan Manavoğlu: "Seçimlere girerse bir lidere ihtiyaç duyulacak"

HP Lefkoşa Milletvekili Manavoğlu, “HP’de tarikatik bir yapı var mı? Yani, hoca giderse Halkın Partisi biter mi?” şeklindeki soru üzerine, bu konuda parti olarak çalışma başlattıklarını, Genel Başkan Özersay’ın Cumhurbaşkanlığı’na aday olması halinde bir lidere ihtiyaç duyulacağını ifade etti.

Halkın Partisi Lefkoşa Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, Kanal T ekranlarında duayen gazeteci yazar Serhat İncirli’nin ‘Günaydın Kıbrıs’ programına konuk oldu.

“HOCA GİDERSE HP BİTER Mİ?”

İncirli’nin HP ile ilgili “Tarikatik bir yapı var mı? Yani, hoca giderse Halkın Partisi biter mi?” şeklindeki sorusuna yanıt veren Manavoğlu, “Herkesin kafasında bu soru var. Parti olarak bu konudaki tüm düşüncelerimizi ortaya koyarak toplantı yaptık, çalışmaya başladık. Bu soru işaretinin hepimizde oluşması normaldir” dedi.

“ÖZERSAY CUMHURBAŞKANLIĞINA ADAY OLUP OLMAYACAĞINI BİZE DE AÇIKLAMADI”

Özersay’ın Cumhurbaşkanlığı seçimlerine girmesi halinde, bir lidere ihtiyaç duyulacağını belirten Manavoğlu, “umarım Cumhurbaşkanlığı seçimlerine girme yönünde yol alır. Aday olacağını bize de açıklamadı. Ama Cumhurbaşkanlığı için çok doğru bir kişidir diye düşünüyorum ülkemizin çıkarı açısından” şeklinde konuştu.

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