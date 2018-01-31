Hükümet uzun süreli olacak…Haziran’da sürprizler var...

Hükümet uzun süreli olacak…

Abdulaziz: “Hocalar Hükümeti” olacağını söylemiştim!

%95 söylediklerim doğru çıkıyor. Seçimden önce UBP’nin 1. Parti çıkacağını ama Özgürgün’ün başbakan olamayacağını söyledim.

Astroloji Profesörü Abdullah Abdülaziz, ülkemizde yaşanacak gelişmelerle ilgili 2018 yılını ve Haziran ayında yapılacak yerel seçimleri Detay okuyucuları için yorumladı.

Hükümet Çözüm Hükümeti olacak

Hocalar hükümeti diye adlandırılan bu hükümet herkesin zannettiğinin aksine uzun sürekli olacak. Yakın zamanda erken seçim yok. Bu hükümet çözüm hükümeti olacak.

Ekonomi düzelecek

Hırsızlık ve rüşvet olmayacak adalet gelecek bu hükümet ekonomiyi iyi yönetecek. Ülkeye bolluk gelecek.

Haziran’da sürpriz var

Haziranda yapılacak Belediye seçimlerinde sürpriz sonuçlar ortaya çıkacak. Çok kaybedecek mevcut belediye başkanları olacak. 3 Büyük kentin Belediye Başkanları değişecek.

Rum tarafında seçimler?

Güney Kıbrıs’taki seçimleri de yorumlayan Abdülaziz, Güney Kıbrıs’ta seçimleri Nicos Anastasiadis kıl payı kazanacak. Ve görüşmeler yeniden başlayacak. Kuzey Kıbrıs’taki hükümet ile birlikte çözüm süreci hızlanacak.

Abdülaziz ne demişti?

ÖZGÜRGÜN BAŞBAKAN OLAMAYACAK

Hüseyin Özgürgün milletvekilliğini kazanacak ama başbakan olamayacak. Tufan Erhürman milletvekilliğini kazanacak partisi CTP önemli bir çıkış yapacak ve Tufan Erhürman Başbakan olacak. Kudret Özersay büyük bir sürpriz yapıp meclise girecek ve partisi hükümete girecek. Cemal Özyiğit milletvekilliğini kazanacak ve partisini hükümete sokacak.

SİYASETTE HOCALAR DÖNEMİ

7 Ocak 2018 seçimlerinden sonra Kuzey Kıbrıs siyasetinde hocalar dönemi denen bir dönem başlayacak. Parlamentoda önemli bir değişim yaşanırken gençler daha çoğunlukla meclise girecek. Genelde %10 kararsızlar olur ama bu seçim karasızlar %25 olacak ama sonuç değişmeyecek. Kararsızlar TDP ve HP’ye daha çok oy verecek. Mevcut milletvekillerinin %40’ı meclise önümüzdeki dönem giremeyecek. Gençler yeni dönemde daha çok mecliste bulunacak.

“YORUMLARIM YÜZDE 95 DOĞRU ÇIKAR”

Astroloji’nin bilimsel olduğunu belirten Abdülaziz, bunun bir fal olmadığını, yorumlarının yüzde 95 doğru çıktığını ve yanılma payı da olabileceğini söyleyerek, astrolojiyi meteorolojiye benzetti.