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Hocalı Katliamı panelle anıldı

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Hocalı Katliamı panelle anıldı
Hocalı Katliamı panelle anıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ev sahipliğinde DAÜ Azerbaycan Öğrenci Birliği, Azerbaycan Diaspora Gençleri Teşkilatı ve Kıbrıs Azerbaycan Diaspora Merkezi (KADM) tarafından düzenlenen “İnsan Hakları, Uluslararası Hukuk ve Hocalı Soykırımı” konulu panelle Hocalı katliamının 27’nci yılı anıldı.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda düzenlenen panel, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Azerbaycan Milletvekili Nagif Hamzayev ve DAÜ Uluslararası İşler ve Tanıtım’dan Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cem Tanova’nın katılımı ile gerçekleştirildi.

Saygı Duruşu, Azerbaycan Milli Marşı ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından gerçekleştirilen açılış konuşmasında Gazimağusa Ülkü Ocakları Okul Başkanı Sinan Öztürk, Hocalı katliamı hakkında bilgiler vererek, Türk milletinin soydaşlarına yapılanı asla unutmayacağını dile getirdi. Öztürk, tüm şehitleri rahmetle andıklarını belirterek, “yaşananları unutmadık unutmayacağız” dedi.

Tanova ise konuşmasında, bir insanlık ayıbı olan Hocalı katliamını anmak için bir araya geldiklerini belirterek, 20’nci yüzyılın sonuna doğru 1992 yılında insanlık adına büyük bir utanç yaşandığının altını çizdi. Tanova, toplam 613 kişinin katledildiği Hocalı katliamının acısının insan olan herkes tarafından hissedildiğini vurgulayarak “Dilimiz bir, kaderimiz tektir. Türkiye, KKTC ve Azerbaycan bir arada daha da güçlüdür. Bu üç devletin ileride daha da güçleneceğine ve birbirine daha da kenetleneceğine inanmaktayım” ifadelerini kullandı.

Böylesi bir insanlık ayıbının bir daha yaşanmamasını temenni eden Tanova, tüm şehitleri rahmetle andıklarını belirtti.

Açılış konuşmalarının ardından Azerbaycan Milletvekili Nagif Hamzayev, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre’ye, Azerbaycan’a Hizmet Ödülü takdim etti.

Hocalı katliamı şahitlerinin görüntülerinin yer aldığı belgesel gösteriminin ardından ise Azerbaycan Slavyan Gençleri Birliği Başkanı Sabuhi Abbasov moderatörlüğünde “İnsan Hakları, Uluslararası Hukuk ve Hocalı Soykırımı” konulu panel gerçekleştirildi.

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