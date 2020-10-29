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Hocanın: “DAÜ Bu Yıl Da Dünyanın En İyileri Arasında”

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Dünyada yaygın referans gösterilen üniversite sıralamalarının yayıncısı Times Higher Education (THE), dün dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasını alan bazında açıkladı.
Hocanın: “DAÜ Bu Yıl Da Dünyanın En İyileri Arasında”

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nden (DAÜ) yapılan açıklamaya göre,  DAÜ söz konusu sıralamaya girmeyi başararak, İşletme ve Ekonomi alanında 401-500, Mühendislik ve Fen Bilimleri alanlarında ise 601-800 bandında yer aldı.

DAÜ açıklamasına göre, DAÜ, İşletme ve Ekonomi alanında Türkiye sıralamasında ODTÜ, Boğaziçi Üniversitesi, İTÜ gibi üniversiteleri geride bırakarak, Bilkent Üniversitesi’nin ardından 2. sırada yer aldı.

Listeye Türkiye’den toplam 9 üniversite girdi. DAÜ, Mühendislik alanında Türkiye sıralamasında Koç Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, İTÜ, Özyeğin Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi’nin ardından 8. sırada yer aldı.

Türkiye’den listeye toplamda 30 üniversite girdi. Fen Bilimleri alanında Türkiye sıralamasında ODTÜ ve Sabancı Üniversitesi’ni geride bırakan DAÜ, Bilkent Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Atılım Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi’nin ardından 6. Sırada yer aldı. Listeye Türkiye’den toplamda 28 üniversite girdi.

“TÜM DAÜ ÇALIŞANLARINA TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Konuyla ilgili açıklamada bulunan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, THE Editörü aracılığıyla gönderilen mektupta, DAÜ’nün alan bazında açıklanan 2021 dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasında, Mühendislik, Fen Bilimleri, İşletme ve Ekonomi alanlarında başarısını sürdürmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti aktararak, “Bir devlet üniversitesi olan DAÜ; kaliteli eğitim, araştırma ve topluma hizmet konularında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde önemli bir rol üstlenmiştir. Yükseköğretim alanının en önemli kurumlarından biri olan DAÜ, uluslararası değerlendirme kuruluşları tarafından dünyanın en iyi üniversiteleri arasında gösterilmektedir. Bu başarı tesadüf değildir. Başarının elde edilmesini sağlayan tüm DAÜ çalışanlarına teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum” şeklinde konuştu.

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