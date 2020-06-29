Hocanın, Kudret Özersay’ı makamında ziyaret etti

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, göreve yeni gelmesi dolayısıyla gerçekleştirdiği nezaket ziyaretlerine devam ediyor.

Hocanın, bugün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ı makamında ziyaret etti.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, DAÜ Rektörü Hocanın Prof. Dr. Özersay’ın üniversitenin değerli hocalarından bir tanesi olduğunu belirterek, kendilerini kabul ettiği için teşekkürlerini sundu.

DAÜ’nün yasa ile kurulan ilk ve tek devlet üniversitesi olduğunu hatırlatan Hocanın, olgun ve demokratik bir ortamda gerçekleşen rektörlük eğilim yoklama süreci sonucunda görevi devraldığını ve üniversiteyi ileriye taşımak için ekibiyle birlikte yoğun bir çalışma temposuna başladıklarını anlattı.

Prof. Dr. Hocanın, DAÜ’nün eğitim, öğretim, araştırma ve topluma hizmet konularında KKTC’nin en önemli kurumlarından biri olduğunu da sözlerine ekledi.