"Hodri meydan çeken Sn. Başbakan, şimdi kaçacak delik arıyor"

TDP lideri Özyiğit, UBP MYK'sının erken seçime ilişkin aldığı kararı eleştirerek, UBP'nin "erken" sözcüğünün anlamını bilmediğini savundu, partisinin çağrı ve önergesini yineledi...

Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit, UBP’nin Merkezi Yönetim Kurulu’nun, Başbakan Özgrgün’e 2018 olma şartıyla erken seçim için tarih yetkisi vermesine ilişkin eleştirilerde bulunarak, “UBP ‘erken’ sözcüğünün anlamını bilmiyor” dedi.

Özyiğit kişisel sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği açıklamasında, erken seçimin en az bir yıl öncesi demek olduğunu belirterek, ‘hodri medydan’ çeken Özgürgün’ün kaçacak delik aradığını öne sürerek, gelinen aşamanın halkın takdirine bıraklıması gerektiğini kaydetti.

Özyiğit açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"UBP yetkilileri "erken" sözcüğünün anlamını belli ki bilmiyor. Erken seçim en az bir yıl önce demektir, birkaç ay değil. TDP olarak önerimiz 2 Temmuz 2017 yani tam bir yıl öncedir. "Hodri Meydan" çeken Sn. Başbakan, belli ki muhalefetten böyle bir tavır beklemiyordu. Şimdi kaçacak delik arıyor. O zaman altından kalkamayacağınız büyük laflar etmeyeceksiniz. Gelinen aşamada takdir halkımızındır. Halk, bu bilgisiz, beceriksiz ve basiretsiz hükümete daha ne kadar tahammül edecek."