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Holguin, BM Genel Sekreteri'ne yönelik rapor hazırlayacak

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BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile bugün gerçekleştirdiği görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri’ne yönelik rapor hazırlayacağını duyurdu.
Holguin, BM Genel Sekreteri'ne yönelik rapor hazırlayacak

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin, ileriki dönemde BM Genel Sekreteri’ne yönelik bir rapor hazırlayacağını açıkladı.

Fileleftheros” web sitesine göre BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile bugün gerçekleştirdiği görüşmeden sonra yaptığı açıklamada ileriki dönemde Genel Sekreter’e yönelik bir rapor hazırlayacağını açıkladı.

Holguin, ileriki günlerde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir görüşme gerçekleştireceğini, Kıbrıs’taki iki tarafla ve diğer müdahil taraflarla yaptığı temaslar hakkında Guterres’e bilgi vereceğini ifade etti. 

Hazırlayacağı rapor kapsamında, Ada’daki vatandaşlarla, partilerle ve liderlerle yaptığı temaslardan çıkanları kayıt altına alacağını ifade eden Holguin, Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerin yeniden başlaması için baskı yapmaya devam ederek, geri döneceğini belirtti.

Holguin “son güne kadar bunun için çabalayacağım” diyerek, liderlerin halklarına liderlik etmesi gerektiği  şeklinde de Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a mesaj gönderdi. 

Holguin son olarak hedefinin diyalog olduğunu ayrıca iki liderin görüşmesi için çaba göstermeye devam edeceğini söyledi.

“Sigmalive” internet sitesine göre Holguin açıklamasında, son ana kadar diyalog için baskı yapmaya devam edeceğini ifade etti.

Holguin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile gerçekleştirdiği görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, misyonunun sonuna geldiğini belirterek, BM Genel Sekreteri’ne temasları konusunda bilgi vereceğini söyledi

Habere göre Holguin ile Hristodulidis arasındaki görüşme 50 dakika sürdü.

 

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