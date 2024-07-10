Holguin, Kıbrıs raporunu Guterres'e bugün sunacak

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs Temsilcisi Maria Angela Holguin'in bugün Kıbrıs'la ilgili raporunu Guterres'e sunacağı bildirildi.
Raporun, Kıbrıs sorununun çözümü için görüşmelerin yeniden başlaması ihtimali için yeterli ortak zemin olup olmadığı üzerine odaklanacak.
Raporun sunulmasının ardından Guterres’in Kıbrıs sorunuyla ilgili atacağı adımlara karar vereceği aktarıldı.
Cyprus Mail’de yer alan habere göre, Holguin’in görev süresi boyunca taraflar arasında güven yaratacak yolların sürekli olarak araştırılmasına odaklandığı vurgulandı.
Holguin, "Şimdi, ortak bir geleceğin tüm Kıbrıslılara büyük fırsatlar getireceğine inanarak farklı düşünmeliyiz" ifadelerini kullandı.
Holguin, "kalıcı bir çözüm için seçenekler üzerinde düşünmeye devam edeceğini" ısrarla vurguladı.
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