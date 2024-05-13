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Holguin: Liderler halkın sesine kulak vermeli

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Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Maria Holguin, liderlerin halkın sesine kulak vermesi gerektiğini vurguladı.
Holguin: Liderler halkın sesine kulak vermeli

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar, "Görüşmemizde, taraflar arasında karşılıklı anlayışın ve işbirliğinin artırılması gerekliliğini vurguladık. Kıbrıs sorununun çözümü için müzakerelerin devam etmesi ve taraflar arasında yapıcı bir diyalogun sürdürülmesi gerektiğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Holguin, Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hristodulidis'in liderlerin halkın sesine kulak vermesi gerektiği vurgusunu desteklediğini belirtti. "Liderlerin, halkın isteklerine odaklanması ve ortak zeminde buluşmaları önemlidir. Taraflar arasında en azından bir diyalogun sağlanması, Kıbrıs halkının en azından beklediği şeydir" dedi.

Holguin ayrıca, "Ben görev süremin sonundayım ve bir rapor hazırlayacağım. Önümüzdeki günlerde BM Genel Sekreteri ile görüşmeler yapacağım ve ardından geri dönüp nasıl devam edeceğimi göreceğim. Son güne kadar mücadele edeceğim. Bu, Kıbrıs halkının hak ettiği bir şey ve bence Birleşmiş Milletler ve özellikle Genel Sekreter'in istediği bir şey" şeklinde konuştu.

Holguin, Kıbrıs sorununun çözümü için uluslararası toplumun ve BM Genel Sekreteri'nin desteğinin önemine de dikkat çekti. "BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs sorununa yönelik çabaları ve taraflar arasında barışçıl bir çözüm bulunması yönündeki kararlılığı devam etmektedir. Uluslararası toplumun desteği ve taraflar arasındaki diyalog, çözüm yolunda önemli bir adım olacaktır" şeklinde konuştu.

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