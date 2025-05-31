Holguin: Temmuz ayında yapılacak olan gayriresmi toplantıdan olumlu bir sonuç elde edilebileceğine inanıyorum

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin, adadaki temaslarını tamamlanmasının ardından yazılı bir açıklama yaptı.

Holguin, Cenevre’de 17-18 Mart 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen gayriresmi zirvenin ardından Kıbrıs’a yeniden döndüğünü anımsatarak, her iki liderle de olumlu görüşmeler gerçekleştirdiğini belirtti.

Holguin, “Liderler, Cenevre’de üzerinde mutabık kalınan ve tüm Kıbrıslıların yararına olacağını düşündükleri somut girişimlerde ilerleme sağlama konusundaki isteklerini dile getirdiler. Ayrıca, mülkiyet meselesi de dâhil olmak üzere adadaki genel gelişmeleri ele aldık. Gerçek bir güven inşa ederek Temmuz ayında yapılacak olan genişletilmiş gayriresmî toplantıdan olumlu bir sonuç elde edilebileceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Liderlerin temsilcileri Güneş Onar ve Menelaos Menelaou ile üçlü formatta görüşmeler yaparak, şimdiye kadar kaydedilen ilerlemeyi daha ayrıntılı bir şekilde değerlendirdiğini de belirten Holguin, “Bu konuları birlikte ele alabilmek, güven inşa etmenin yapıcı bir yolu olarak değerlendirilmektedir. Tüm Kıbrıslıların yaşamını etkileyen konulara ortak ve uygulanabilir çözümler bulmak amacıyla bu görüşmelere devam etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum” dedi.

GENÇLİK TEKNİK KOMİTESİ... "BANA GÜVEN VERDİ"

Holguin, gayriresmi zirvesinin ardından kurulan İki Toplumlu Gençlik Teknik Komitesi’ne dikkat çekerek, açıklamasına şöyle devam etti:

“Gençlik Teknik Komitesi üyelerinin, Kıbrıs’ın daha iyi bir geleceğini şekillendirmeye katkı sağlamaya yönelik kararlılığı bana güven verdi ve ilham verdi. Bu durum, bana umut aşılıyor ve gençlerin, Kıbrıs meselesine sürdürülebilir bir çözüm bulmaya yönelik daha geniş çabalara sunabilecekleri büyük potansiyeli ortaya koyuyor. Ayrıca, Çevre ve Kültürel Miras Teknik Komiteleri’nin eş başkanlarıyla da bir araya geldim. Mezarlıkların restorasyonu gibi insani boyutu yüksek girişimlerin uygulanmasına yönelik çabalarının büyük değer taşıdığını özellikle vurgulamak isterim. Bu çabalar, adanın dört bir yanındaki etkilenen ailelerin kalplerine dokunan anlamlı insani girişimlerdir.

Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum Ticaret Odaları başkanlarıyla da görüşme fırsatı buldum. Bu kurumlar, ortak zorluklara pratik çözümler bulma ve tüm Kıbrıslılar için yeni fırsatlar yaratma yönünde ortak çalışma örneği sergilemektedir.”

“TARAFLARI BİRBİRİNE YAKINLAŞTIRMAK İÇİN BURADAYIM”

Maria Angela Holguin, “Ben burada destek sunmak, diyaloğu teşvik etmek ve tarafları birbirine yakınlaştırmak için bulunuyorum. Liderlerin Cenevre toplantısında ortaya koydukları taahhütleri yerine getirmeye çalıştıkları bu süreçte, BM Genel Sekreteri’nin ileriye dönük adımlar atılması yönündeki çağrısı doğrultusunda, bu görevi saygıyla yerine getirme kararlılığımı yineliyorum. Genel Sekreter tarafından düzenlenecek bir sonraki genişletilmiş gayriresmî toplantıdan önce Kıbrıs’ı yeniden ziyaret etmeyi planlıyorum” açıklamasını yaptı.