  • BIST 9019.57
  • Altın 4152.823
  • Dolar 39.1557
  • Euro 44.472
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAİranlı kadınların direnişi: Değişim sessiz yaşanıyor

Holguin: Temmuz ayında yapılacak olan gayriresmi toplantıdan olumlu bir sonuç elde edilebileceğine inanıyorum

» »
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin, adadaki temaslarını tamamladıktan sonra yaptığı açıklamada, Temmuz’daki genişletilmiş gayriresmî toplantıdan olumlu sonuç alınabileceğine inandığını belirtti.
Holguin: Temmuz ayında yapılacak olan gayriresmi toplantıdan olumlu bir sonuç elde edilebileceğine inanıyorum

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin, adadaki temaslarını tamamlanmasının ardından yazılı bir açıklama yaptı. 

Holguin, Cenevre’de 17-18 Mart 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen gayriresmi zirvenin ardından Kıbrıs’a yeniden döndüğünü anımsatarak, her iki liderle de olumlu görüşmeler gerçekleştirdiğini belirtti.

Holguin, “Liderler, Cenevre’de üzerinde mutabık kalınan ve tüm Kıbrıslıların yararına olacağını düşündükleri somut girişimlerde ilerleme sağlama konusundaki isteklerini dile getirdiler. Ayrıca, mülkiyet meselesi de dâhil olmak üzere adadaki genel gelişmeleri ele aldık. Gerçek bir güven inşa ederek Temmuz ayında yapılacak olan genişletilmiş gayriresmî toplantıdan olumlu bir sonuç elde edilebileceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Liderlerin temsilcileri Güneş Onar ve Menelaos Menelaou ile üçlü formatta görüşmeler yaparak, şimdiye kadar kaydedilen ilerlemeyi daha ayrıntılı bir şekilde değerlendirdiğini de belirten Holguin, “Bu konuları birlikte ele alabilmek, güven inşa etmenin yapıcı bir yolu olarak değerlendirilmektedir. Tüm Kıbrıslıların yaşamını etkileyen konulara ortak ve uygulanabilir çözümler bulmak amacıyla bu görüşmelere devam etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum” dedi.

GENÇLİK TEKNİK KOMİTESİ... "BANA GÜVEN VERDİ"

Holguin, gayriresmi zirvesinin ardından kurulan İki Toplumlu Gençlik Teknik Komitesi’ne dikkat çekerek, açıklamasına şöyle devam etti:

“Gençlik Teknik Komitesi üyelerinin, Kıbrıs’ın daha iyi bir geleceğini şekillendirmeye katkı sağlamaya yönelik kararlılığı bana güven verdi ve ilham verdi. Bu durum, bana umut aşılıyor ve gençlerin, Kıbrıs meselesine sürdürülebilir bir çözüm bulmaya yönelik daha geniş çabalara sunabilecekleri büyük potansiyeli ortaya koyuyor. Ayrıca, Çevre ve Kültürel Miras Teknik Komiteleri’nin eş başkanlarıyla da bir araya geldim. Mezarlıkların restorasyonu gibi insani boyutu yüksek girişimlerin uygulanmasına yönelik çabalarının büyük değer taşıdığını özellikle vurgulamak isterim. Bu çabalar, adanın dört bir yanındaki etkilenen ailelerin kalplerine dokunan anlamlı insani girişimlerdir.

Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum Ticaret Odaları başkanlarıyla da görüşme fırsatı buldum. Bu kurumlar, ortak zorluklara pratik çözümler bulma ve tüm Kıbrıslılar için yeni fırsatlar yaratma yönünde ortak çalışma örneği sergilemektedir.”

“TARAFLARI BİRBİRİNE YAKINLAŞTIRMAK İÇİN BURADAYIM”

Maria Angela Holguin, “Ben burada destek sunmak, diyaloğu teşvik etmek ve tarafları birbirine yakınlaştırmak için bulunuyorum. Liderlerin Cenevre toplantısında ortaya koydukları taahhütleri yerine getirmeye çalıştıkları bu süreçte, BM Genel Sekreteri’nin ileriye dönük adımlar atılması yönündeki çağrısı doğrultusunda, bu görevi saygıyla yerine getirme kararlılığımı yineliyorum. Genel Sekreter tarafından düzenlenecek bir sonraki genişletilmiş gayriresmî toplantıdan önce Kıbrıs’ı yeniden ziyaret etmeyi planlıyorum” açıklamasını yaptı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Ülke genelindeki trafik denetimlerinde 333 sürücü rapor edildi31 Mayıs 2025 Cumartesi 12:59
  • Çalıştığı evlerden para ziynet eşya çalmakla itham edilen zanlı cezaevine gönderildi31 Mayıs 2025 Cumartesi 12:57
  • Soyer’den Tatar’a “gözyaşı” tepkisi30 Mayıs 2025 Cuma 17:42
  • ‘PUFF’ Operasyonu’nda bir tutuklu!30 Mayıs 2025 Cuma 14:20
  • 1 Haziran’da Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu ve Alayköy-Metehan Yolu Trafiğe Kapanacak30 Mayıs 2025 Cuma 13:17
  • Gönyeli ve Gazimağusa’da Alkollü Sürücülerin Neden Olduğu Dört Trafik Kazası30 Mayıs 2025 Cuma 13:15
  • KKTC’de İkamet İzinsiz Kalan 3 Kişi Tutuklandı30 Mayıs 2025 Cuma 13:15
  • Alsancak’taki Silahlı Saldırının Zanlısı ve Yardımcısı Tutuklandı30 Mayıs 2025 Cuma 13:14
  • Zehirli Sayfa Operasyonu: KKTC’ye Kaçak Geçiş ve Uyuşturucu Yakalandı30 Mayıs 2025 Cuma 13:13
  • Cinsel saldırı zanlısı teminatla serbest...30 Mayıs 2025 Cuma 13:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti