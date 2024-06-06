Holguin’in görev süresi 3 ay daha uzatıldı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in kişisel temsilcisi Maria Angela Holguin’in Temmuz ayı başında bitecek olan görev süresinin 3 ay daha uzatıldığı öğrenildi.

Atina Haber Ajansı’nın haberine göre, dün New York'taki BM Genel Merkezi'nde Guterres ile bir araya gelen Holguin'in Guterres'in huzurunda Yunanistan Dışişleri Bakanı George Gerapetritis ile de görüştü.

Gazetenin diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Ersin Tatar'ın Holguin’in görev süresinin uzatılmasına karşı çıkmasına rağmen Genel Sekreterin, Holguin'e "mutlak güveni" olduğunu ve ilerleme kaydedilmesi için azami çaba gösterecek deneyimli bir diplomat olduğunu düşündüğünü aktardı.

Öte yandan Holguin’in raporunu Haziran ayı sonuna kadar Guterres’e sunması bekleniyor.

Bu arada Kıbrıs konusunun, Rusya'nın dönem başkanlığını üstleneceği Temmuz ayında Güvenlik Konseyi'nin gündemine gelmesi bekleniyor.