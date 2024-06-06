  • BIST 10410.95
  • Altın 2461.474
  • Dolar 32.2901
  • Euro 35.2217
  • Lefkoşa 42 °C
  • Mağusa 43 °C
  • Girne 37 °C
  • Güzelyurt 41 °C
  • İskele 43 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAErcan'dan çıkış yaparken valizlerinde öğütücü cihaz bulundu!

Holguin’in görev süresi 3 ay daha uzatıldı

» »
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in kişisel temsilcisi Maria Angela Holguin’in Temmuz ayı başında bitecek olan görev süresinin 3 ay daha uzatıldığı öğrenildi.
Holguin’in görev süresi 3 ay daha uzatıldı

Atina Haber Ajansı’nın haberine göre, dün New York'taki BM Genel Merkezi'nde Guterres ile bir araya gelen Holguin'in Guterres'in huzurunda Yunanistan Dışişleri Bakanı George Gerapetritis ile de görüştü.

Gazetenin diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Ersin Tatar'ın Holguin’in görev süresinin uzatılmasına karşı çıkmasına rağmen Genel Sekreterin, Holguin'e "mutlak güveni" olduğunu ve ilerleme kaydedilmesi için azami çaba gösterecek deneyimli bir diplomat olduğunu düşündüğünü aktardı.

Öte yandan Holguin’in raporunu Haziran ayı sonuna kadar Guterres’e sunması bekleniyor.

Bu arada Kıbrıs konusunun, Rusya'nın dönem başkanlığını üstleneceği Temmuz ayında Güvenlik Konseyi'nin gündemine gelmesi bekleniyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KKTC'de Asayiş ve Trafik Denetimlerinde Yoğun Çalışma: İkamet İzinsiz Kalanlar ve Trafik Suçları Tespit Edildi06 Haziran 2024 Perşembe 13:05
  • Bafra'da Yetkili Makamdan İzinsiz Alkol Satışı Tespit Edildi: Yasal İşlem Başlatıldı06 Haziran 2024 Perşembe 13:04
  • KKTC'de İkamet İzinsiz İkamet Eden 7 Kişi Tutuklandı06 Haziran 2024 Perşembe 13:03
  • Tepebaşı'nda Tedbirsizlik Sonucu Yangın Çıktı: O.T. ve M.W. Hakkında Yasal İşlem Başlatıldı06 Haziran 2024 Perşembe 13:01
  • İskele'de Uyuşturucu Operasyonu: A.D. Tutuklandı06 Haziran 2024 Perşembe 12:58
  • Alayköy’de Bahçe Temizliği Yapan Erkan Kocabaş Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti06 Haziran 2024 Perşembe 12:55
  • Çınarlı yangınının verdiği zarar belli oldu06 Haziran 2024 Perşembe 12:01
  • Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki: Kıbrıs’ta 7 büyüklüğünde deprem olabilir!06 Haziran 2024 Perşembe 12:00
  • Veteriner Hekimler Sendikası’ndan ithal etle ilgili yapılan toplantıya tepki06 Haziran 2024 Perşembe 11:39
  • Aşırı sıcaklar... Sağlık Bakanı uyardı!06 Haziran 2024 Perşembe 11:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti