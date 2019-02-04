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SON DAKİKAÜnlü oyuncudan kötü haber geldi

Holigan kadın, iki kadın taraftarı bıçakladı

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Sakaryaspor ile Hacettepe arasında oynana 2. Lig maçı sonrasında bir kadın taraftar iki kadını bıçakladı.
Holigan kadın, iki kadın taraftarı bıçakladı

Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu’nda oynanan Sakaryaspor-Hacettepe karşılaşmasını ‘kuzey tribünü‘nde izleyen M.C. ve B.Y. isimli iki kadın adı öğrenilemeyen kadın taraftar ile tartıştı. Kavgaya dönüşen tartışma diğer taraftarların araya girmesiyle son buldu.

Maçın sonunda stadyumdan ayrılan kadın taraftarlar stat çevresinde tekrar kavga etmeye başladı. Çıkan kavgada M.C. ve B.Y. vücutlarının çeşitli yerlerinden aldıkları bıçak darbeleri ile yaralandı. İki taraftarı bıçaklayan kadın kaçtı. İki yaralı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yatırılarak tedavi altına alındı.

Polis kaçan saldırganı arıyor. 

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