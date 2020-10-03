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Hollanda 1. Ligi’nde ilk kez koronavirüs nedeniyle maç ertelendi

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Hollanda 1. Ligi’nde (Eredivise) bu akşam oynanması planlanan RKC Waalwijk - PEC Zwolle maçı, son 24 saat içinde RKC Waalwijk'tan 4 oyuncu ve 2 teknik personelde koronavirüs tespit edilmesi üzerine son anda ertelendi.
Hollanda 1. Ligi’nde ilk kez koronavirüs nedeniyle maç ertelendi

Hollanda 1. Ligi’nde (Eredivise) bu akşam oynanması planlanan RKC Waalwijk - PEC Zwolle maçı, son 24 saat içinde RKC Waalwijk'tan 4 oyuncu ve 2 teknik personelde koronavirüs tespit edilmesi üzerine son anda ertelendi.

RKC Waalwijik takımında 8 oyuncu karantinaya alındı.

Bu sayının, daha fazla kaynak ve temas araştırmasından sonra artabileceği belirtiliyor.

Koronavirüs enfeksiyonları nedeniyle Hollanda 1.Ligi’nde bir maç ilk kez iptal ediliyor.

Karşılaşmayı iptal etme kararı, Hollanda Futbol Federasyonu (KNVB), futbolcu sendikası doktoru, RKC Waalwijk kulüp doktoru ve halk sağlığı kurumu tarafından ortaklaşa alındı.

Karşılaşma ileti bir tarihte oynanacak.

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