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Hollanda Başbakanı Rutte: Çavuşoğlu laleleri görmeye ya da müze gezmeye gelebilir

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Hollanda Başbakanı Rutte: Çavuşoğlu laleleri görmeye ya da müze gezmeye gelebilir
Hollanda hükümetinden, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, ‘anayasa referandumu öncesinde Türk toplumundan oy istemek için ülkeye gelmesi halinde, bunun hoş karşılanmayacağı' açıklaması yapıldı.

Hükümetin açıklamasında, Dışişleri Bakanı Bert Koenders'in Çavuşoğlu'nu arayarak yapacağı ziyaretin istenmediğini ve geldiği takdirde resmi bir karşılama yapılmayacağını söylediği vurgulandı.

Açıklamada, Başbakan Mark Rutte'nin dün Brüksel'de yaptığı bir basın konferansında sarf ettiği şu cümleler de hatırlatıldı: "Mesele (Çavuşoğlu'nun) Hollanda'ya gelmesi değil. Maurithuis Müzesi'ni ya da, bu mevsimde açtıysa, laleleri görmeye gelebilir. Ama (siyasi) toplantılar yapmasını istemiyoruz.".

 

‘ÇAVUŞOĞLU İÇİN RESMİ KARŞILAMA YAPILMAMASI, BİR NATO MÜTTEFİKİNE VERİLEBİLECEK EN GÜÇLÜ İŞARET'

Rutte ayrıca, Çavuşoğlu için resmi karşılama yapılmamasının, sonuçta bir NATO müttefiki olan Türkiye'ye verilebilecek en güçlü işaret olduğunu söyledi.

Son olarak Hollanda'nın Rotterdam kenti yetkilileri de, Çavuşoğlu'na Türklere hitap etme izni vermemişti. Bu durumda Bakan Çavuşoğlu'nun Hollanda'da nerede konuşacağı bilinmiyor.

'SİYASİ TOPLANTILAR İSTEMİYORUZ'

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