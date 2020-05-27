Hollanda Başbakanı Rutte: Mümkünse yaz tatilinizi erteleyin

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, halka, "Mümkünse bu yaz tatilinizi erteleyin" çağrısında bulundu.

Rutte, koronavirüs krizinin ele alındığı bakanlar kurulu sonrasında yaptığı açıklamada, okul tatilinin ardından eylül ayında tatile gidilmesinin kalabalıktan uzak durulmasını sağlayacağını söyledi.

Hollandalıların bu yaz Güney Avrupa ya da Türkiye gibi diğer tatil ülkelerine yeniden seyahat edip edemeyecekleri henüz belli değil.

Bazı ülkeler, yeniden turistlere kapıyı açmaya hazırlanırken Hollanda Başbakanı, salgının yeniden artmasına karşı dikkatli olunması görüşünde.

Rutte, önümüzdeki günlerde yurt dışına tatil için gitmenin akıllıca olacağı ya da olmayacağı ülke grupları konusunda daha fazla açıklama yapacaklarını belirtti.

Kabine, her şeyin yolunda gitmesi durumunda Hollanda'daki spor salonları, saunalar ve kumarhanelerin 1 Temmuz'dan itibaren açılmasına karar verdi.

Başbakan Rutte, bunun koronavirüs önlemlerine ne kadar uyulacağına bağlı olduğunu vurguladı.

Daha önce, spor salonlarının 1 Eylül'de açılması planlanmıştı.

Hollanda hükümeti, bu haftadan itibaren 1 ziyaretçiye izin verilen yaşlı bakım evlerinin, 15 Temmuz'dan itibaren daha fazla düzenli ziyaretçi kabul edebileceğini de bildirdi.