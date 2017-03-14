Hollanda Başbakanı: Türkiye'nin yeni yaptırımları çok da kötü değil!

Kızmamız için daha fazla neden varken Türkiye'nin yaptırım uygulaması tuhaf"

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Türkiye'nin ilan ettiği yaptırımların ülkesi adına çok da kötü olmadığını söyledi. Rutte, Türkiye'nin dün Bakanlar Kurulu'nda aldığı Hollanda'ya yönelik yaptırım kararlarına ilişkin olarak "Yeni yaptırımlar çok da kötü değil. Hollanda'nın kızması için daha fazla neden varken Türkiye'nin yaptırım uygulaması tuhaf" diye konuştu.

İşte Hollanda'ya uygulanacak yaptırımlar

Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Hollanda'ya yönelik uygulanacak yaptırımları açıkladı. "Hollanda'ya karşı alacağımız tedbirlerin ağırlığını siyasi tedbirler oluşturuyor" ifadelerini kullanan Kurtulmuş, Hollandalı diplomatik misyonlara yönelik uçuş izinlerinin iptal edildiğini ve izindeki Hollanda Büyükelçisi'nin Türkiye'ye kabul edilmeyeceğini duyurdu.

Kurtulmuş'un konuyla ilgili açıklamaları şöyle:

"İzinli olarak yurtdışında bulunan Hollanda Büyükelçisi'nin bizim söylediğimiz hususlar yerine getirilene kadar Türkiye'ye dönmesinin yasaklanmasına kararlaştırıldı.

Hollanda yaptıklarını telafi edene kadar üst düzey ilişkilerin askıya alınması kararlaştırıldı.

Resmi ziyaretler için Türkiye'ye gelecek diplomatların gelmesi engellenecektir. Türkiye, Hollanda'nın yaptıklarını telafi edene kadar diplomatik uçuşlara izin vermeyecek. Hollandalı vatandaşları ilgilendiren bir husus değil bu. Türkiye'ye gelecek veya Türkiye hava sahasını kullanacak diplomatları ilgilendiriyor.Ayrıca TBMM ile Hollanda parlamentosu arasındaki dostluk grubunun Türkiye kısmının lahvedilmesinin TBMM'ye tavsiye edilmesi kararı alındı."