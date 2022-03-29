Hollanda, Casusluk İddiasıyla Rus Diplomatları Sınır Dışı Etti

Hollanda, Rus diplomatları sınır dışı etti. Hollanda Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Hollanda'da gizlice istihbarat topladıkları belirlenen 17 Rus diplomatın “gizli casus” olduğunun belirlendiği ve sınır dışı edildiği bildirildi.

Rus büyükelçisinin sabah erken saatlerinde Dışişleri Bakanlığına çağrılarak, karar hakkında bilgi verildiği aktarıldı. Diplomatlara Hollanda'dan ayrılması için iki hafta süre verilirken, sınır dışı edilecek diplomatların, Hollanda Gizli Servisi (AIVD) ve Asker İstihbarat ve Güvenlik Servisi'nden (MIVD) alınan bilgiler doğrultusunda gerçekte diplomat değil istihbarat subayı olduğu ve Hollanda'da gizlice görev yaptıklarının tespit edildiği ifade edildi.

Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra ise yaptığı açıklamada, Bakanlığın yakın zamanda ortaya çıkabilecek çeşitli tepki ve senaryolara karşı hazır olduklarını söyledi. Bakanlığın aldığı kararın, ABD, Polonya, Bulgaristan gibi istihbarat görevlilerini sınır dışı eden veya etmeyi planlayan ülkelerle koordine edildiği açıklandı.